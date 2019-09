La India encuentra el módulo lunar Vikram perdido, pero aún hay problemas

Buenas noticias para la India tras su intento fallido de llegar a la Luna el pasado 6 de septiembre: han encontrado el módulo lunar Vikram. El país asiático perdió el contacto con el módulo una vez se alteró la trayectoria de este. Fue un duro golpe, ya que dejó a la India muy cerca de convertirse en el 4º país en alcanzar nuestro satélite.

Desde entonces ha habido numerosas hipótesis que han teorizado acerca de que el Vikram se ha estrellado. Ahora, tras encontrar el Vikram, algunos pueden respirar aliviados pero no tanto. Según informa AP News, las cámaras a bordo del orbitador encontraron la nave y tal y como asegura presidente de la Organización India de Investigación y Espacio, K. Sivan, todo apunta a un "aterrizaje forzoso".

Esa no es la parte más grave, ya que además de poder haber sufrido un aterrizaje forzoso, la India no ha tenido éxito aparente en contactar con la nave aunque la hayan encontrado.

La india encuentra el módulo lunar Vikram pero aún no pueden respirar tranquilos

Según informan medios como Engadget, ha habido esfuerzos por parte del ISRO por contactar con el módulo lunar Vikram. A fecha de escrito este artículo, parece que los esfuerzos han sido inútiles. Debido a que desde el mismo ISRO creen que el Vikram ha tenido un aterrizaje forzoso, todo apunta a que la nave se ha podido estrellar contra el satélite.

Aún no está claro el motivo que causó que la nave se desviara de su trayectoria y, por ende, se perdiera el contacto con esta. El ISRO no ha confirmado aún el siniestro, por lo que de nuevo habrá que esperar a que se confirme qué ha pasado exactamente con el Vikram. El destino de la nave no parece demasiado halagüeño, desde luego.

Aunque los esfuerzos por parte del país asiático por alcanzar la Luna son más que notorios, este suceso demuestra los desafíos que entraña el realizar un aterrizaje suave en la Luna. Existen numerosísimos factores y variantes a tener en cuenta en estas misiones y la India no ha sido el único país en tener problemas en este campo. Medio siglo después de la misión del Apolo 11, parece que aún tendremos que esperar un poco más a que se realice esta hazaña.