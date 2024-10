Un abogado cuenta cómo puedes seguir cobrando la baja médica si se te acaba el contrato: "Es totalmente legal"

En 2023 se registraron en España más de 450 bajas laborales de incapacidad temporal por cada mil trabajadores, la máxima incidencia registrada en la última década, lo que supone un incremento del 67% respecto a 2013. Un impacto que equivale a que 1,1 millones de trabajadores no acudan ningún día a su puesto de trabajo o a una media de 20 días de ausencia al año por trabajador.

Teniendo en cuenta la cifra, es posible que muchas de estas bajas laborales hayan coincidido con la finalización del contrato. Aunque por instinto los trabajadores crean que el paso siguiente es solicitar el paro, la realidad es que se puede seguir cobrando la incapacidad temporal en el trabajo.

El abogado laboralista @laboral_tips en TikTok, que cuenta con más de 800 mil seguidores, ha explicado desde su cuenta el procedimiento correcto para seguir cobrando la baja laboral incluso con el contrato terminado. Lo que tienen que hacer los trabajadores es pedir el pago directo a la mutua.

Cómo seguir cobrando la baja con el contrato acabado

"Es totalmente legal que tu contrato, por ejemplo temporal, se acabe y tú sigas de baja médica", comenta el abogado y añade: "Esto no es un despido ni mucho menos discriminatorio, tenía una duración determinada y finalizó".

Lo más probable es que en este punto no sepamos qué hacer y pedir el paro sea la opción más fácil, y la que sigue una gran parte de los trabajadores. Sin embargo, según el experto, "lo que tienes que hacer es pedir el pago directo a la mutua o, en algún caso, a la seguridad social".

Pero, ¿qué significa eso? "Solicitar el pago directo es decirle a la mutua que tu relación laboral ha finalizado y que tienes derecho a seguir cobrando la prestación por incapacidad temporal", explica el experto laboralista.

"Para ello, tienes que dirigirte a la mutua que tenga tu empresa y pedirle el formulario de pago directo. Rellenas los datos, los presentas con dos copias y deberían pagarte", confiesa.

Es muy posible que en este punto aparezcan muchas dudas, como por ejemplo, "¿Esto que voy a cobrar descuenta el paro o no?". El abogado laboralista explica que si es un accidente de trabajo, no vas a seguir cobrando de la mutua y no se te va a descontar absolutamente nada.

Sin embargo, si es una enfermedad común y sigues de baja, te dan el alta y pides el paro, ese tiempo se te va a descontar: "No podía ser todo tan bonito", confiesa el experto.

"Durante el tiempo que estés de baja, seguirás cobrando y podrás recuperarte bien. Y el momento que te den el alta, ya posiblemente puedas trabajar, por lo que siempre pide el pago directo", finaliza.