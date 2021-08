Mallorca: Las mejores zonas para alojarse en la isla

Mallorca es uno de los destinos favoritos cada verano por España. Una verdadera joya del Mediterráneo repleta de ciudades históricas, monumentos, naturaleza, playas de aguas cristalinas y paradisíacas, además de una amplia oferta gastronómica y de ocio, capaz de atraer cada año a miles de turistas. Una de esas islas que todos deberíamos visitar al menos una vez en la vida y junto a la que se encuentran sus vecinas Menorca, Ibiza y Formentera.

En su interior podrás descubrir bonitos pueblos repletos de historia, ir de compras por sus mercadillos, disfrutar de sus entornos de naturaleza, de esa mezcla perfecta de mar y montaña, de los mejores restaurantes y chiringuitos, pero también de los mejores lugares para alojarse. Y es que, si este verano estás pensando en quedarte unos días por la isla, nos adelantamos a comunicarte que Mallorca cuenta con una gran variedad de establecimientos turísticos, con precios y experiencias muy diferentes, en función de la zona de Mallorca que elijas para alojarte. Precisamente para hacértelo un poquito más fácil, aquí te traemos algunas de las mejores zonas para alojarse en Mallorca. ¿Con cuál te quedas?

Las mejores zonas para alojarse en Mallorca:

Palma de Mallorca

Palma de Mallorca es una de las primeras opciones que deberías tener en cuenta a la hora de buscar un lugar para dormir y sobre todo si visitas por primera vez la isla. Una ciudad animada y repleta de vida, restaurantes, tiendas de moda, cafés… En definitiva, una buenísima opción para hacer planes de todo tipo y sea la época del año que sea. Desde degustar una ensaimada (pastel típico mallorquín), a visitar su Catedral construida a orillas de la bahía de Palma, hacer un free tour para descubrir sus misterios y leyendas, recorrer el paseo marítimo o sencillamente disfrutar de la vida nocturna y el abanico de ocio que ofrece esta ciudad.

Por otro lado, aunque Palma de Mallorca no cuenta con las playas más populares de la isla, sí que cuenta con playas cercanas como la Playa de Palma y el Arenal. En cuanto al alojamiento, tendrás todas las opciones de hoteles posibles, desde las más asequibles a las de primer nivel.

Palma de Mallorca

Playa de Palma y el Arenal

En la Playa de la Palma se encuentra otro de los puntos más turísticos de la isla, empezando en C’ an Pastilla y acabando en la zona de S’ Arenal. Una enorme playa o sucesión de varias playas que alcanza los 6 km y que se encuentra conectada por autobuses urbanos con Palma de Mallorca y repleta de hoteles asequibles, zonas familiares, restaurantes, pubs, centros comerciales, resorts, actividades acuáticas… Una zona en definitiva, perfecta para aquellos que busquen un alojamiento asequible en una zona cercana a la capital y con toda esa gran oferta de ocio y turismo cerca, pero no la más recomendable para los que busquen un lugar tranquilo y alejado del bullicio en el que pasar sus vacaciones.

Playa de Palma

Portals Nous

Portals Nous está considerada una de las 20 mejores playas de Mallorca y un lugar que cada verano atrae a numerosos turistas británicos, alemanes y españoles, así como también a los propios residentes en la isla. Es una playa de arena fina y blanca, con aguas cristalinas y con la posibilidad de realizar en ella multitud de deportes acuáticos, disfrutar de los mejores chiringuitos, buena comida… Por otro lado, tanto el entorno de este lugar como los hoteles, el pueblo o el puerto deportivo de Portals Nous merecen al menos una visita. A esta playa puede accederse en barco, en transporte público y en coche, siendo aparcar lo más difícil de la visita. En el pueblo de Portals Nous encontrarás varias tiendas, restaurantes y bares de calidad, chiringuitos y sobre todo alojamientos exclusivos, villas de lujo para alquilar y en definitiva opciones de alojamientos de gran calidad, pero no aptas para todos los bolsillos.

Portals Nous

Palmanova

La localidad de Palmanova la encontrarás en el centro de la zona suroeste de la isla. Otra buena opción para conocer Mallorca y una de las favoritas por las familias. Una localidad turística en la que también encontrarás todas las comodidades y servicios, además de numerosas opciones de hoteles en los que alojarte e ideales para todos los bolsillos, ya que esta zona de Mallorca es bastante más asequible en cuanto a alquileres vacacionales y alojamientos. En esta localidad también encontrarás una gran cantidad de tiendas, supermercados, restaurantes, eventos, música en directo y una playa de arena perfecta para niños y familias. Otro de los lugares perfectos para los que busquen relajarse y disfrutar de unas vacaciones en la isla y cerca de la playa.

Palmanova

Santanyí y Caló des Moro

Para quienes no lo sepan, Caló des Moro es una de las playas más espectaculares de Mallorca y que encontrarás al sur de la isla, concretamente en el término municipal de Santanyí. Una pequeña y bonita cala de arena blanca, rodeada de pequeños acantilados y de un entorno de vegetación repleto también de verde. Otra de esas imágenes de postal que no deberías perderte si visitas Mallorca y en la que, aunque no encontrarás hoteles, casas, ni restaurantes, sí que podrás disfrutar de la naturaleza en estado puro. Aún así, a menos de 5 km de esta playa, te encontrarás en Santanyí. Un bonito pueblo ubicado al sureste de la isla que te trasladará a la Mallorca más rural y auténtica y junto al parque natural más grande de Baleares. En este pueblo podrás disfrutar además de los mejores cafés en los que desayunar, mercados, galerías de arte, excelentes restaurantes, música en directo y hoteles únicos con la mejor decoración, otros repletos de obras de arte, además de hoteles rurales o incluso mansiones históricas convertidas en hotel.

Santanyí

Escorca

Este municipio lo encontrarás en la costa norte de Mallorca y es uno de los lugares perfectos para alojarte si lo que buscas es huir del bullicio y disfrutar relajándote, tanto en la playa como de la montaña, y adentrarte en la sierra Tramuntana. Una de las áreas más elevadas de esta sierra, que encontrarás situada entre los términos de Pollença, Campanet, Selva, Mancor de la Vall, Alaró, Bunyola, Sóller, Fornalutx y el mar. A pocos kilómetros de Escorca podrás encontrar varios hoteles rurales y alojamientos rodeados de naturaleza en los que relajarte y descansar. En este municipio también podrás conocer el Monasterio de Lluc (uno de los lugares sagrados y de peregrinaje de la isla), la Cala Tuent, Sa Calobra y algunas de las mejores rutas de senderismo.

Escorca

Valldemossa

El pueblo de Valldemossa lo encontrarás a poco menos de 30 minutos de Palma de Mallorca y rodeado de montañas. Un lugar en el que a pesar de su cercanía a la Capital, te sentirás alejado de ella y de su ir y venir de gente y donde podrás disfrutar de un rico patrimonio cultural, museos, monasterios, palacios, callejuelas empedradas, rincones repletos de historia, magníficas rutas de senderismo, restaurantes, cafés, hoteles rurales y románticos y acogedoras casas rurales en las que alojarte.

Valldemossa

Sóller

Este pueblo se encuentra situado al noroeste de Mallorca, un lugar rodeado de cultivos de naranjos y repleto de hoteles boutique especialmente acogedores y de hoteles rurales, muchos de ellos en fincas y antiguas construcciones repletas de historia. Los restaurantes y la cocina gourmet también son otro de los puntos fuertes de esta ciudad. También te recomendamos disfrutar de su mercado de los sábados, practicar senderismo por alguna de sus rutas, disfrutar de su animada agenda cultural o sencillamente pasear por el paseo marítimo de Port de Sóller, entre otras muchas alternativas.

Sóller

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan