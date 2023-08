Esta es la ciudad española que tienes que visitar al menos una vez en la vida: está en el sur

¿Estás buscando un destino para estas vacaciones de verano de 2023? Si lo que buscas es no salir de España, hay muchos lugares que puede que todavía no conozcas. Y si lo que quieres es playa y sol, no dudes en barajar viajar al sur de la Península Ibérica.

Sin embargo, en el sur de España hay una ciudad que no es únicamente playa y sol, sino también mucha historia. Este lugar combina el descanso, la gastronomía, el mar y también el patrimonio.

Cádiz, Andalucía

Cádiz es una ciudad y municipio español, capital de la provincia homónima, en la comunidad autónoma de Andalucía. Y para sorpresa de algunos, es la ciudad más antigua de todo Occidente, debido a que, según se conoce, su fundación fue llevada a cabo en 1100 a. C. por comerciantes fenicios de Tiros. Los restos arqueológicos más antiguos datan del siglo VIII a. C.

Después de su fundación por los fenicios, llegaron posteriormente los griegos, cartagineses (el mismo General Aníbal estuvo presente en Cádiz durante las Guerras Púnicas) y finalmente los romanos.

Qué ver en Cádiz

Si quieres visitar Cádiz, serán muchas las paradas que tengas que hacer por toda la ciudad. Sin embargo, aquí te seleccionamos algunos lugares de interés que no te puedes perder:

Barrio del Pópulo. Está considerado el barrio más antiguo de Europa.

La Catedral. Llamada Santa Cruz sobre el Mar, aunque los gaditanos la denominan catedral Nueva en contraposición a la catedral Vieja (iglesia de Santa Cruz) mandada construir por Alfonso X El Sabio. Es la sede episcopal de la diócesis de Cádiz. Se empezó a construir en 1722 y no se terminó hasta el 28 de noviembre de 1838.

Teatro romano. Está ubicado en el Barrio del Pópulo y se usaba para representaciones de obras teatrales, griegas y romanas. Fue construido por encargo de Lucio Cornelio Balbo el Menor en el siglo i a. C.

Plaza de San Juan de Dios. En ella se encuentran importantes edificios como el Ayuntamiento, la iglesia de San Juan de Dios y la Casa de los Pazos Miranda.

Mercado Central de Abastos. Mercado de estilo neoclásico con puestos de frutas, verduras, mariscos, carnes y pescados.

Plaza de Topete. A pocos metros del Mercado Central de Abastos.

Torre de Tavira. Es una torre vigía y punto de mayor altura de la ciudad de Cádiz, a 45 metros sobre el nivel del mar.

Gran Teatro Falla. Comienza a construirse en 1884, siguiendo el proyecto de Adolfo Morales de los Ríos. Se trata de un teatro de estilo neomudéjar y las fachadas son de ladrillo rojo y presenta tres grandes puertas de arco de herradura en su fachada principal, con dovelas alternas en rojo y blanco.

Castillo de Santa Catalina. Una fortificación situada en La Caleta, que se adentra en el mar gracias a unas escolleras. Fue construido entre finales del siglo XVI y principios del siglo XVII.

Playa de La Caleta. Playa de 450 metros, presidida por el antiguo Balneario de La Palma y flanqueada por los castillos de San Sebastián y Santa Catalina. El propio diario británico destaca La Caleta, por sus aguas turquesas y arena blanca.

Castillo de San Sebastián. Está ubicado en uno de los extremos de la playa de La Caleta, sobre un pequeño islote.

En cualquier caso, The Sun también hace referencia a otros aspectos de Cádiz que son reseñables, como el ambiente del centro de la ciudad, la gastronomía (y el vino de jerez) y como no, el flamenco.

Cómo llegar a Cádiz

Si viajas desde Madrid hasta Cádiz, te encontrraás con un largo trayecto de 6 hora y 10 minutos (647 kilómetros) por A-5 y A-66. Desde otros puntos, dentro de la propia comunidad autónoma de Andalucía, como Sevilla: 1 hora y 17 minutos (120 kilómetros) o Málaga: 2 horas y 34 minutos (233 kilómetros) por AP-7 y A-381.

