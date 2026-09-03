Helvetia Caser nombra a Carlos Piñero como nuevo director Comercial Multicanal a partir de mayo de 2027

Helvetia Caser ha anunciado el nombramiento de Carlos Piñero como nuevo director Comercial Multicanal, según ha informado este jueves.

Piñero asumirá el cargo el próximo 1 de mayo de 2027.

Así, tomará el relevo de Germán Bautista, quien iniciará entonces su jubilación tras una destacada trayectoria profesional de más de veintisiete años en la compañía.

La aseguradora ha detallado que Germán Bautista acompañará a Carlos Piñero en el proceso de traspaso de responsabilidades desde enero de 2027 hasta finales de abril con el objetivo de "garantizar una transición ordenada y eficaz".

La compañía ha querido agradecer expresamente la contribución de Germán Bautista durante sus más de veintisiete años de dedicación.

En este tiempo, "ha desempeñado un papel fundamental en la consecución de los resultados de la organización, especialmente al frente de las áreas de Grandes Cuentas y Clientes", ha destacado.

Carlos Piñero cuenta con una amplia experiencia en el sector asegurador, donde ha desarrollado una carrera de más de dos décadas, principalmente vinculada al Grupo Helvetia tanto en España como en Suiza.

Durante este periodo ha desempeñado distintas responsabilidades relacionadas con el diseño, desarrollo y gestión de productos aseguradores, combinando un sólido conocimiento técnico con una marcada orientación comercial y estratégica.

A lo largo de su trayectoria, ha impulsado acuerdos de distribución, liderado iniciativas de transformación empresarial y contribuido al crecimiento del negocio mediante una visión integradora y enfocada en el cliente.