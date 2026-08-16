España concentra el 70% de las pérdidas aseguradas por desastres naturales en Europa durante el primer semestre

España se ha convertido en el principal foco de actividad catastrófica de Europa durante la primera mitad de 2026.

La sucesión de borrascas que afectó a la Península Ibérica entre enero y febrero concentró alrededor del 80% de las pérdidas totales y el 70% de las pérdidas aseguradas por desastres naturales en el continente, según Munich Re.

La tormenta Kristin, que azotó España y Portugal a finales de enero, se consolidó como el episodio meteorológico más devastador para la región en décadas.

Con rachas de viento de hasta 170 kilómetros por hora y precipitaciones excepcionales, el temporal ocasionó pérdidas económicas estimadas en 7.700 millones de dólares (6.726 millones de euros). De esta cantidad, alrededor de 1.800 millones de dólares estaban cubiertos por seguros.

El temporal también provocó intensas nevadas en el interior norte y centro de España, con graves afecciones a la movilidad y al transporte público en la Sierra de Guadarrama y otras zonas montañosas.

Entre enero y febrero, once borrascas se sucedieron en apenas siete semanas. La intensidad de estos episodios convirtió enero de 2026 en el mes de enero más lluvioso del siglo, con una media de 119 litros por metro cuadrado, un 85% por encima del promedio histórico.

El impacto también se dejó sentir en el sector agrario. Las tormentas causaron daños en 120.876 hectáreas, casi un 250% más que en el mismo periodo de 2025.

Pérdidas totales

Las previsiones apuntan a indemnizaciones por valor de 83,16 millones de euros, un 66% más que un año antes.

Las pérdidas totales por desastres naturales en Europa alcanzaron los 22.000 millones de dólares (19.217 millones de euros), mientras que las pérdidas aseguradas superaron los 7.000 millones de dólares (6.114 millones de euros).

Ambas cifras superan las medias de los últimos diez años, ajustadas por inflación: 18.000 millones de dólares en pérdidas totales y 6.600 millones en daños asegurados. La concentración de fenómenos atmosféricos de elevada intensidad explica buena parte de este resultado.

Thomas Blunck, miembro del consejo de administración de Munich Re, advirtió de que el cambio climático y el aumento de la exposición en zonas vulnerables siguen elevando el riesgo de pérdidas mayores en el futuro.

"La mejor manera para que la sociedad reduzca las pérdidas es dejar de construir en zonas de alto riesgo y seguir invirtiendo en prevención", señaló Blunck.

Además de las tormentas invernales, las olas de calor sin precedentes registradas en América del Norte y Europa pusieron en riesgo a la población y ralentizaron la actividad económica.

A escala global, los desastres naturales causaron durante el primer semestre pérdidas estimadas en casi 112.000 millones de dólares. Solo 44.000 millones estaban asegurados, lo que sitúa la brecha de cobertura en el 60%.

La cifra es ligeramente inferior a la media de los últimos diez años para un primer semestre, situada en 113.000 millones de dólares de pérdidas totales y 50.000 millones de pérdidas aseguradas. También queda por debajo de la media de los últimos cinco años, de 136.000 millones y 66.000 millones de dólares, respectivamente.

Terremoto de Venezuela

El desastre natural más devastador del periodo fue el doble terremoto que sacudió Venezuela el 24 de junio. Los dos sismos, de magnitud 7,2 y 7,5, se produjeron cerca de Morón, unos 200 kilómetros al oeste de Caracas.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), se trata del terremoto más fuerte registrado en esta región, altamente sísmica, desde 1900.

Las pérdidas provocadas por los terremotos venezolanos se estiman en unos 30.000 millones de dólares (26.000 millones de euros), aunque la cantidad cubierta por los seguros fue inferior a 1.000 millones.