Occident se alía con Movistar Prosegur Alarmas para lanzar un seguro de hogar con un sistema de alarma conectada

Occident se alía con Movistar Prosegur Alarmas para lanzar un seguro de hogar incorporando como característica diferencial "el mantenimiento del precio durante los tres primeros años, tanto en la prima del seguro como en la cuota del servicio de alarma", según ha informado este jueves.

El producto llamado Hogar doble protección refuerza "la respuesta del seguro de hogar frente a la ocupación ilegal, incorporando, sin incremento en el precio, determinadas coberturas específicas, como los honorarios de intermediación necesarios para facilitar el proceso de desocupación del inmueble, la compensación por suministros y los servicios de limpieza tras la recuperación de la vivienda", ha explicado Occident.

La solución se completa con la incorporación de un sistema de seguridad de Movistar Prosegur Alarmas, conectado las 24 horas del día a su Central Receptora de Alarmas, con respuesta inmediata, aviso a Policía si se confirma intrusión y envío de vigilante de intervención inmediata.

El servicio incluye instalación por técnicos especialistas y mantenimiento durante toda la vida del contrato. El sistema de seguridad incorpora tecnología de última generación, como detectores con cámara HD, sistema de alimentación ininterrumpida ante cortes eléctricos, y un manejo sencillo y centralizado desde una única app.

Además, incorpora de serie seguridad personal fuera de casa, mediante un botón SOS, que permite enviar vídeo y audio para solicitar ayuda desde el móvil y activar de inmediato un protocolo de emergencia. También ofrece funciones de seguimiento con geolocalización en situaciones de riesgo, ampliando la protección más allá del domicilio.

Necesidades de los hogares

La seguridad del hogar se ha consolidado como una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, especialmente en los últimos años. Según datos del Ministerio del Interior, las denuncias por ocupación ilegal en España superaron los 16.400 casos en 2024.

Al respecto, el director de Seguros de Particulares de Occident, Sergio López, ha subrayado que "con esta nueva solución damos un paso más en nuestra apuesta por la protección integral del hogar, combinando una cobertura completa frente a la ocupación ilegal con tecnología avanzada para ofrecer a nuestros clientes una mayor tranquilidad".

Asimismo, ha señalado que "la colaboración con Movistar Prosegur Alarmas nos permite desarrollar propuestas innovadoras que responden a las necesidades reales de los hogares en materia de seguridad".

Por su parte, Fernando Saldaña, CCO de Movistar Prosegur Alarmas, ha explicado que esta alianza "refuerza la estrategia de la compañía de establecer acuerdos con entidades de referencia para impulsar desarrollos que respondan a los riesgos emergentes y a la evolución del entorno residencial".