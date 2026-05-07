Jhasa prevé superar los 160 millones de euros en primas en 2026 con el foco en la captación de talento

Jhasa prevé superar los 160 millones de euros en primas intermediadas en 2026 tras cerrar 2025 con 130 millones, un 60% más que el año anterior, y un ingreso neto de 10 millones, según ha informado este jueves.

El bróker español centrará su hoja de ruta en la expansión internacional, la consolidación de nuevas especialidades, la captación de talento y el uso de tecnología e inteligencia artificial en la suscripción y gestión de riesgos.

La compañía ha presentado este jueves su plan estratégico para 2026 con el objetivo de superar los 160 millones de euros en primas intermediadas y reforzar su posicionamiento en segmentos de alta especialización.

Jhasa llega a esta nueva etapa tras registrar en 2025 unos 130 millones en primas, un incremento del 60%, y un ingreso neto de 10 millones.

La hoja de ruta de la firma se apoya en seis líneas de trabajo: superar los 160 millones en primas, ampliar la presencia internacional, consolidar las divisiones creadas en 2025, atraer talento especializado, acelerar la aplicación de tecnología y datos, y reforzar su actividad en Administración Pública y licitaciones.

Entre las áreas con mayor potencial destacan Marine & Logística, Flotas, Salud, Vida y Accidentes, además de Soluciones Transaccionales. En particular, Jhasa aspira a triplicar el número de asegurados en Salud, Vida y Accidentes, mientras que en Flotas apuesta por soluciones basadas en telemática, análisis de datos, vehículos eléctricos e híbridos y seguros basados en uso.

La compañía cerró 2025 con 80 profesionales, un 30% más que un año antes y más del doble que en 2022, cuando contaba con 36 empleados. Su previsión es alcanzar los 100 profesionales a finales de 2026, impulsada por la contratación de perfiles técnicos en áreas de alta complejidad.

Nuevas delegaciones

En paralelo, Jhasa continúa desplegando nuevas delegaciones en territorios como Galicia, Bilbao, Zaragoza, Valladolid, Cataluña y la zona sur, con el objetivo de reforzar su alcance comercial y de servicio.

La correduría considera que 2026 estará marcado por un mercado asegurador más flexible en algunas líneas, pero todavía restrictivo en riesgos complejos, catástrofes naturales y actividades con alta exposición operativa.

En ese escenario, la especialización ganará peso, especialmente para empresas de sectores como energía, construcción, logística, movilidad corporativa o M&A.

Jhasa también subraya el impacto de la digitalización, la inteligencia artificial y el análisis avanzado de datos en la suscripción y gestión de siniestros, así como el auge del ciberriesgo, las exigencias regulatorias y la demanda de coberturas más modulares y adaptadas al uso.

"En 2026, la especialización será más determinante que nunca. Las empresas no solo necesitarán coberturas, sino un asesoramiento capaz de anticipar riesgos, interpretar datos y adaptar sus programas aseguradores a un entorno más expuesto a la volatilidad climática, tecnológica, regulatoria y geopolítica" han señalado Juan Hurtado de Amézaga y Juan Sánchez de Amoraga, socios fundadores de Jhasa.

También han detacado que "el papel del bróker independiente será acompañar al cliente con criterio técnico, acceso a mercado y soluciones realmente ajustadas a su actividad".