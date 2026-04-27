Patricia Ayuela (Línea Directa): "Las variaciones de precios siempre serán personalizadas"

Patricia Ayuela, consejera delegada de Línea Directa Aseguradora ha destacado que la compañía "hará lo que ha hecho siempre, que es dar unos precios muy competitivos". Eso sí, ha indicado que las variaciones de precios "siempre serán individualizadas y ajustadas al riesgo que cada cliente aporta".

Respecto al posible impacto de la inflación de este año en las tarifas de seguros del año que viene, Ayuela ha reconocido que existe una "enorme volatilidad".

"Tenemos unos modelos de proyección de cómo la inflación se traslada en nuestra cuenta de resultados y a nuestros costes, ya sean los costes de reparación de los hogares o de los coches, o el baremo de corporales o los costes de salud", ha explicado la consejera delegada.

Sobre la evolución de la rama de Hogar, ha explicado que "algunas líneas crecen a su ritmo". Hogar está creciendo en asegurados y está creciendo en márgenes.

La llegada de la inteligencia artificial está transformando todos los sectores. Al respecto, ha subrayado que "estamos implantando la IA en el núcleo de las operaciones con nuestras personas y para nuestros clientes".

Inteligencia artificial

En esta línea, Ayuela ha remarcado "no damos abasto porque la compañía está creciendo y la inteligencia artificial hará las operaciones más sencillas para nuestros clientes".

"Seguimos identificando cuestiones donde la compañía puede ser todavía más ágil, y esa agilidad se traslada en mejora de calidad de servicio y en mejora de la eficiencia", ha afirmado Ayuela en una rueda de prensa con motivo de la publicación de sus resultados trimestrales.

"Indudablemente, la inteligencia artificial nos está llevando a una mayor productividad, es decir, a ser capaces de seguir creciendo y crecer por encima de lo que crecen nuestros gastos", ha apostillado la directiva.

La aseguradora ha explicado que la mayor siniestralidad es un "deterioro puntual" por la frecuencia en los siniestros de lunas, algo impactado por el "mal estado" de las carreteras tras las tormentas del primer trimestre. En cambio, la mejora en los gastos se debe a la "mayor escala" y las ganancias de eficiencia.