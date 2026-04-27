Línea Directa gana 23,4 millones en el primer trimestre del año, un 12,3% más, tras el avance en clientes y primas

Línea Directa Aseguradora cerró el primer trimestre de 2026 con un beneficio neto de 23,4 millones de euros, un 12,3% más que en el mismo periodo del año pasado, debido al "fuerte crecimiento en clientes y primas".

La compañía superó por primera vez los 300 millones de euros en primas trimestrales, hasta 303,2 millones, un 10,2% más interanual, según ha informado este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La cartera de clientes se situó en 3,8 millones de asegurados, un 8,5% más.

Por líneas de negocio, Autos elevó sus primas un 10,6%, hasta 236,1 millones de euros, mientras que Hogar alcanzó 43,5 millones, con un alza del 2,6%.

Salud avanzó un 20,1%, hasta 21,4 millones y Otros Productos, que incluye los seguros de movilidad personal, protección frente a la ocupación de la vivienda, mascotas y multirriesgo negocios, sumó 2,2 millones, con un incremento del 60%.

Rentabilidad

En paralelo, el margen asegurador mejoró: el ratio combinado bajó al 91,7%, desde el 92,3% de un año antes, gracias sobre todo "a la reducción del ratio de gastos", según ha explicado.

En términos de rentabilidad y solvencia, Línea Directa cerró el trimestre con un RoAE del 22,5% y un ratio de solvencia del 190,6%, lo que refuerza su perfil financiero sólido.

Al respecto, Patricia Ayuela, Consejera Delegada de Línea Directa Aseguradora, ha destacado que "hemos tenido un muy buen comienzo de 2026, con unos resultados que reflejan nuestra capacidad de generar negocio rentable. Crecemos en asegurados de forma robusta y los ingresos avanzan por encima del mercado, al tiempo que seguimos mejorando nuestros márgenes y mantenemos un balance muy sólido".

Y ha añadido que "esta evolución evidencia la fortaleza de nuestro modelo de negocio directo, una propuesta comercial diferencial y competitiva, una eficiencia creciente y nuestra evolución hacia una compañía cada vez más digital".