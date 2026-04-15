Mapfre lanza un seguro de ahorro con rentabilidad de hasta el 7,07% a tres años

Mapfre ha lanzado un nuevo seguro de ahorro que garantiza una rentabilidad máxima del 7,07% para el plazo más largo disponible, fijado en tres años, según ha informado este miércoles.

Este seguro, denominado Millón Vida, ofrece una rentabilidad acumulada a vencimiento del 2% si se mantiene durante un año, que aumenta hasta el 4,45% en el caso de un periodo de dos años, y alcanza el 7,07% cuando la contratación se extiende a 3 años.

Este producto se articula mediante una prima única, que puede contratarse desde un mínimo de 3.000 euros, y está disponible para cualquier persona mayor de edad hasta los 95 años.

Además, incorpora la opción de rescatar el capital a partir de que haya transcurrido el primer año de vigencia.