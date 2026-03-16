DKV ficha a Víctor García como director de Talento y Organización para acelerar la movilidad interna

DKV ha nombrado a Víctor García Falaguera como nuevo director de Talento y Organización, un puesto desde el que tendrá como misión "acompañar a los profesionales de la compañía en el desarrollo de nuevas capacidades", según ha anunciado este lunes.

Con este movimiento, la aseguradora "refuerza su compromiso con la construcción de una organización más ágil y orientada a aportar el máximo valor al negocio", ha detallado.

El trabajo de García se articulará en cuatro ejes: diseñar una organización más ágil, impulsar el desarrollo y crecimiento de las personas, reforzar la movilidad interna y la atracción de talento, y potenciar las capacidades digitales y de Inteligencia Artificial.

La compañía busca así optimizar sus metodologías de trabajo, reforzar el talento interno y atraer nuevas capacidades clave para su transformación.

Licenciado en Administración de Empresas y máster en Recursos Humanos, García se incorpora a DKV procedente de Telefónica, donde ocupaba el cargo de Head of Global Talent & Capabilities Strategy. Con anterioridad, desarrolló su carrera en firmas especializadas en recursos humanos como Randstad, Peoplematters, Nova Talent o Adecco.

Prioridades estratégicas

"Sin duda, este es un reto profesional apasionante que asumo con humildad, compromiso y ganas de contribuir a crear juntos un futuro más saludable para las personas", ha afirmado García.

Para el directivo, DKV juega "un papel protagonista en la construcción de una sociedad con más oportunidades, más igualdad y más futuro", y su propósito pasa por impulsar a que cada profesional "alcance su mejor versión y pueda aportar el máximo valor en línea con las prioridades estratégicas del negocio".

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Desde la compañía, Jordi Casas, director general de Organización y Personas, ha subrayado que la incorporación de García "ayudará a mejorar cómo trabajamos, a fortalecer nuestras capacidades y a abrir más oportunidades de desarrollo y promoción interna".

A su juicio, la experiencia del nuevo responsable será clave para impulsar nuevas competencias, incluyendo aquellas vinculadas a la Inteligencia Artificial, y avanzar con "paso firme" en la transformación de la aseguradora y en la consecución de los objetivos de su plan estratégico.