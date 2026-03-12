La aseguradora italiana Generali gana 4.172 millones en 2025, un 12% más

La aseguradora italiana Generali cerró 2025 con un beneficio neto de 4.172 millones de euros, lo que supone un incremento del 12% respecto al año anterior, según informó este jueves.

El grupo elevó sus primas emitidas hasta 98.124 millones de euros, un 3,6% más, impulsado por el fuerte crecimiento del negocio de No Vida (+7,6%).

El resultado operativo alcanzó los 8.004 millones de euros, un aumento del 9,7%, gracias a la contribución positiva de todos los segmentos de negocio. El beneficio neto ajustado se situó en 4.315 millones, un 14,5% más.

La aseguradora remarcó también la mejora de la rentabilidad por acción ajustada, que subió un 16,2% hasta 2,85 euros.

En el negocio de Vida, las primas crecieron un 1,4%, hasta 61.943 millones de euros, con unos flujos netos de 13.487 millones, un incremento del 42,5% apoyado en los ramos de Protección y Salud y en los productos unit linked e híbridos.

No Vida

El área de No Vida fue uno de los principales motores de mejora, con primas de 36.181 millones de euros, un 7,6% más, y un ratio combinado que mejoró hasta el 92,6%, 1,4 puntos menos que un año antes.

El ratio combinado no descontado descendió hasta el 94,3% (-1,6 puntos), apoyado en un mejor ratio de siniestralidad corriente y en un menor impacto de los siniestros por catástrofes naturales, que se redujeron al 1,7% frente al 3,6% de 2024.

El negocio de Asset & Wealth Management alcanzó un resultado operativo de 1.194 millones de euros, un 1,5% más, con un aumento del 7,5% en el resultado operativo de Asset Management, hasta 662 millones.

Los activos bajo gestión totales del grupo subieron un 4,3%, hasta 900.000 millones de euros, con unos activos de terceros que alcanzaron un máximo histórico de 273.000 millones, apoyados en entradas netas positivas de 9.600 millones y en la consolidación de Conning Holdings (CHL) y MGG.

Dividendo

En línea con esta evolución, el consejo propondrá a la junta general un dividendo de 1,64 euros por acción con cargo a 2025, un 14,7% más que el año anterior, lo que representa un pago máximo de 2.480 millones de euros.

Además, el grupo ha confirmado su intención de lanzar un nuevo programa de recompra de acciones por 500 millones de euros en 2026, sujeto a la aprobación de la junta y de los supervisores.

"Los resultados récord alcanzados en 2025 confirman la continua creación de valor para todos nuestros grupos de interés", destacó el consejero delegado Philippe Donne.