Allianz reordena su cúpula tras la salida de Klaus‑Peter Röhler a finales de este año

Allianz ha activado una nueva fase de su plan de sucesión con motivo de la retirada de Klaus‑Peter Röhler del consejo de administración el 31 de diciembre de 2026, cuando alcance el límite de edad y concluya su mandato, tras tres décadas de carrera en el grupo.

Michael Diekmann, presidente del consejo de supervisión, ha trasladado en nombre del órgano su "respeto y reconocimiento" a la contribución de Röhler, según ha comunicado este jueves.

Dentro de este relevo generacional, Allianz promociona a Tomas Kunzmann, consejero delegado de Allianz Partners desde 2022, al consejo de administración de Allianz. Desde el 1 de enero de 2027, Kunzmann será el responsable regional del negocio en Asia-Pacífico, incluida India, en sustitución del perímetro que venía gestionando Röhler en la región.

La compañía comunicará "a su debido tiempo" quién le sucederá al frente de Allianz Partners, donde ha pilotado la división en una etapa de expansión en movilidad y asistencia.

Renate Wagner, ya miembro del consejo de administración de Allianz, asumirá a partir de 2027 la responsabilidad directa sobre Alemania, Suiza y Europa Central. La ejecutiva compatibilizará este nuevo rol con los portfolios de People & Culture y Mergers & Acquisitions, que ya coordina a nivel de grupo, mientras transfiere la supervisión de Asia-Pacífico a Kunzmann.

Ámbito financiero

Allianz también reorganiza la supervisión de la unidad Global Property & Casualty (P&C) Retail, que coordina las actividades minoristas de daños en todo el mundo, pasará a reportar directamente a Sirma Boshnakova.

Boshnakova es la consejera responsable de Insurance Western & Southern Europe, Allianz Direct y Allianz Partners. Con este ajuste, Allianz busca una dirección más integrada del negocio minorista y de las plataformas directas en Europa y a nivel global.

En el ámbito financiero, el consejo de supervisión ha decidido prorrogar por cinco años, hasta el 31 de diciembre de 2031, el mandato de Claire‑Marie Coste‑Lepoutre como directora financiera (CFO) y miembro del Consejo de Administración de Allianz SE.

Oliver Bäte, consejero delegado de Allianz, ha subrayado que Klaus‑Peter Röhler es "un líder excepcional y un colega muy respetado" que ha demostrado "excelencia e integridad" en todos los puestos que ha ocupado.