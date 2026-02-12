Huertas: "La subida bursátil del 75% en 2025 demuestra el acierto de las decisiones que Mapfre tomó tras la pandemia"

El presidente de Mapfre, Antonio Huertas durante una rueda de prensa, en el Auditorio de Fundación Mapfre, a 12 de febrero de 2026, en Madrid (España). Fernando Sánchez / Europa Press

Antonio Huertas, presidente de Mapfre, ha destacado que "las acciones de la aseguradora cerraron 2025 con una revalorización del 75%". La fuerte subida "demuestra el acierto de las decisiones que Mapfre puso en marcha después de las convulsiones tras la pandemia".

En la rueda de prensa para presentar los resultados, Huertas ha destacado que "2025 ha vuelto a ser un magnífico año para Mapfre, lo que refleja la fortaleza de nuestro modelo de negocio y la solidez".

"En cierta manera, seguimos con la tendencia de mejora progresiva habitual, en un entorno complejo, sabedores de que podía influir la complejidad del comercio internacional", ha remarcado.

Y ha añadido que "Mapfre ha podido navegar de manera adecuada ya que es un magnífico momento para los seguros".

Huertas también ha destacado que "gracias al trabajo interno, ha mejorado la rentabilidad" y que "el Plan Estratégico continúa cumpliendo sus objetivos".

Cabe recordar que el Plan Estratégico 2024‑2026 de Mapfre busca consolidar un crecimiento rentable y sostenible, con el objetivo de aumentar los ingresos un 6% anual hasta superar los 32.000 millones de euros en primas, alcanzar un ROE del 10‑11% y mantener un pay‑out mínimo del 50%.

Además, ha recordado que "el consejo aprobó el mayor dividendo de su historia", aunque ha matizado que "nuestro crecimiento hubiera sido todavía mayor sin los tipos de cambio".

Fortaleza global

"En auto era nuestro punto frágil; ya está resuelto a nivel mundial", ha destacado.

El presidente también ha destacado la fortaleza global de la compañía: "la gran diferenciación que tiene Mapfre en torno a las geografías".

Según ha explicado, "Iberia, España y Portugal superó los 10.000 millones en primas y Latam sigue siendo uno de los motores del grupo".

Además, ha señalado que "Latam hubiera sido histórico si no hubiera sido por México, por la normativa que nos obliga a trasladar, y en Colombia una aprobación que incrementaba el SMI ha tenido un impacto relevante".

En Norteamérica, ha explicado que "estamos muy satisfechos con una mejora, como veníamos diciendo en los años".

Por último, Huertas ha celebrado el éxito de la nueva identidad visual de la empresa.

En este sentido ha indicando que "el cambio de marca, con la inversión importante pero necesaria, ha sido espectacular en todo el mundo, con una imagen más cercana y dinámica que trata de transmitir mejor lo que es Mapfre, con un servicio que nace hacia el respeto y la empatía con los clientes".