Agroseguro espera 40.000 hectáreas dañadas y 35 millones en indemnizaciones por las borrascas

Agroseguro ya ha recibido declaraciones de siniestro por las tormentas registradas en las últimas semanas de 22.213 hectáreas agrícolas -con indemnizaciones que sumarían un valor de 35 millones de euros-, una cifra aún "provisional, que podría elevarse finalmente hasta cerca de 40.000 hectáreas".

Así lo ha avanzado a Efeagro el director general de esta entidad, Sergio de Andrés, quien ha detallado que los mayores siniestros se concentran en la zona de Andalucía, donde desde "esta misma semana Agroseguro ya está coordinando las primeras labores de tasación en explotaciones de fresón y frutos rojos de la provincia de Huelva".

Solo en Andalucía los primeros cálculos de daños en cultivos asegurados superan los 20 millones, una cifra "muy elevada si se tiene en cuenta que el total de indemnizaciones abonadas en todo 2025 alcanzaron los 63 millones".

"A partir del próximo lunes ya habrá un despliegue total de peritos en toda Andalucía, alcanzando los 40 profesionales designados", ha confirmado De Andrés.

Según la información con la que hasta la fecha cuenta Agroseguro, los daños por lluvia persistente o torrencial, inundación o viento se han producido en explotaciones de cítricos, cultivos hortícolas, fresón y frutos rojos y olivar, entre otras.

En los cultivos herbáceos, como los de cereal, "se debe esperar a la evolución de la climatología en los próximos días y semanas para comprobar el impacto de las tormentas en el desarrollo del cultivo", según Agroseguro.

Respecto a la ganadería, la compañía ha recordado en un comunicado que el seguro incluye los siniestros derivados de la imposibilidad de acceso de los ganaderos a explotaciones aisladas por las inundaciones.