Mutua y Mapfre impulsan el crecimiento del ramo de no vida con más de 15.000 millones en primas en 2025

El seguro de no vida creció un 7,79% en 2025, impulsado por las aseguradoras Mutua Madrileña y Mapfre, que sumaron más de 15.000 millones de euros en primas, según cifras de la Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras (ICEA).

Estas líneas de negocio se han beneficiado de la recuperación de la actividad económica, la mayor movilidad de los hogares y empresas y la creciente demanda de protección ante imprevistos.

En este contexto, las grandes aseguradoras han reforzado su apuesta por productos con más servicios añadidos, soluciones digitales y una gestión más eficiente de los siniestros.

El ramo de no vida se consolida así como uno de los motores del negocio asegurador español por volumen de primas y recurrencia de ingresos.

Según las cifras de ICEA, el Grupo Mutua Madrileña continuó siendo en 2025 la principal aseguradora en el ramo de no vida, con primas que alcanzaron los 8.418 millones de euros en el conjunto del año. Este volumen supone un incremento del 13,07% en tasa interanual.

Mapfre

Los datos apuntan a que este avance se apoya en la fortaleza de sus principales líneas de negocio, especialmente Autos y Salud, así como en una estrategia centrada en la captación de nuevos clientes y en la mejora de los servicios asociados a las pólizas.

Mapfre también desempeñó un papel protagonista en el ramo de no vida en 2025, situándose como una de las grandes referencias del sector.

La compañía alcanzó unas primas de 6.654 millones de euros en no vida, con un incremento del 5,05% en comparación con el ejercicio anterior.

Este crecimiento refuerza la posición de Mapfre como uno de los grupos aseguradores más relevantes en España, con una amplia diversificación de productos que abarca tanto clientes particulares como empresas, según ICEA.

La entidad combina su fortaleza en el negocio doméstico con su presencia internacional, lo que le permite sostener una estrategia de crecimiento equilibrado y estable en el ramo de no vida, añade la asociación.

Por su parte, Allianz se situó en tercera posición en el ranking de no vida en España en 2025. La aseguradora alcanzó 3.399 millones de euros en primas, tras registrar un crecimiento del 8,27% en tasa interanual.

La evolución de Allianz contribuye a un mercado de no vida más competitivo, en el que varias entidades ganan tamaño y cuota apoyándose en la digitalización, la mejora de la experiencia del cliente y una mayor especialización por ramos.