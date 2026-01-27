Zurich estima que el sector asegurador ahondará en la IA en 2026 para atajar riesgos y segmentar más

Zurich considera que el sector asegurador profundizará en 2026 en su uso de la inteligencia artificial (IA) con el objetivo de seguir previniendo riesgos y ofreciendo más personalización a los asegurados, según ha explicado la empresa en un comunicado.

En opinión de la firma, las compañías que logren combinar innovación, personalización y una "buena gestión del riesgo" estarán mejor posicionadas para ofrecer soluciones adaptadas a un entorno cada vez más exigente orientado al cliente.

Zurich ha subrayado que la inteligencia artificial generativa y la digitalización avanzada "optimizan la gestión de pólizas y la resolución de siniestros". Esto a su vez supone reducir los tiempos de espera y aumentar la eficiencia.

"El sector asegurador afronta en 2026 un momento clave de transformación. La tecnología, y en especial la inteligencia artificial, nos ofrece una oportunidad para anticipar riesgos, personalizar la protección y acompañar mejor a clientes y empresas en un entorno cada vez más desafiante", ha afirmado la directora de Finanzas, Transformación y Tecnología de Zurich, Marga Gabarró.

La aseguradora también ha apuntado que la automatización de procesos permite liberar recursos para tareas de mayor valor y refuerza la prevención y detección del fraude mediante el análisis de patrones complejos y la identificación de irregularidades.

Otra de las tendencias que ganará tracción el año que viene, según Zurich, es la implantación de seguros paramétricos, que son aquellos que activan indemnizaciones de forma automática al cumplirse determinados indicadores.