Las aseguradoras adaptan a contrarreloj su oferta de pólizas ante la entrada en vigor del seguro para patinetes eléctricos

Los Vehículos de Movilidad Personal (VMP), entre ellos los patinetes eléctricos, deben contar con un seguro obligatorio de responsabilidad civil en toda España. Pese a que la Ley se encuentra aún en borrador, las aseguradoras adaptan a contrarreloj su oferta de pólizas.

Esta obligación nace de la Ley 5/2025, de 24 de julio, que amplía el concepto de vehículo a motor y extiende el seguro obligatorio a los llamados vehículos personales ligeros.

Según el borrador actual, se establecerá un periodo transitorio adicional de tres meses a contar desde su publicación, que se espera para enero. Si se cumple el plazo esperado de publicación del Reglamento y se mantiene la redacción actual, el seguro será exigible a los propietarios a partir de marzo de 2026.

La norma fija que el objetivo principal es proteger a las víctimas de los siniestros provocados por estos vehículos, que en los últimos años han protagonizado un aumento de la siniestralidad urbana.

El cambio legislativo marca el paso definitivo de los VMP de ser un dispositivo de movilidad a convertirse en auténticos vehículos sujetos a responsabilidades y controles similares a los del automóvil.

Un usuario de patinete eléctrico espera para cruzar en el Paseo Marítimo de A Coruña. Enrique Romanos Tardío

Eso sí, en el caso de los VMP de más de 25 kilos y que puedan alcanzar una velocidad de más de 14 kilómetros por hora, sí deberán estar asegurados sin necesidad de inscripción en dicho registro, teniendo de plazo hasta el 26 de enero.

Mirenchu del Valle Schaan, presidenta de Unespa, ha recordado que "la normativa entraría en vigor el 2 de enero, pero está pendiente por parte de tráfico, la identificación y su registro porque son los VMP los que deben disponer de ese seguro".

Y ha adelantado que "todo parece indicar que las próximas semanas tendríamos un texto en este sentido para proteger a los transeúntes de los daños que ocasionan".

Aseguradoras

Las entidades aseguradoras llevaban tiempo anticipando la obligatoriedad del seguro para vehículos de movilidad personal, y muchas ya ofrecían productos específicos. Entre ellas, Allianz que dispone de una póliza que incluye la responsabilidad civil obligatoria y coberturas sanitarias opcionales.

Por su parte, AXA ofrece un seguro con responsabilidad civil y diversas garantías adicionales, como accidentes personales o protección jurídica. Mutua Madrileña también comercializa seguros tanto para patinetes como para bicicletas, destacando la necesidad de contar con la cobertura de responsabilidad civil.

Finalmente, Línea Directa ha desarrollado un Seguro de Movilidad Personal que cubre patinetes, bicicletas y otros VMP, y que se puede aplicar igualmente a vehículos de alquiler.

Mapfre ofrece el seguro de patinete eléctrico MásPatín desde 2023 y "actualmente se está desarrollando un nuevo producto que contará con los criterios de RC obligatoria que entrarán en vigor", explican desde Mapfre España a EL ESPAÑOL-Invertia.

"La nueva Ley requiere capitales obligatorios de responsabilidad civil más elevados que los anteriores voluntarios. También requiere que las pólizas incluyan recargos del Consorcio de Compensación de Seguros en función de fondo de garantía y como asegurador de riesgos extraordinarios. Dados estos requisitos legales, es previsible que las primas medias aseguradas sean algo más elevadas", sostienen.