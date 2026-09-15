Cientos de profesores de la pública se manifiestan por las ratios y la carga laboral: no descartan la huelga nacional

La organización solicita la igualdad de condiciones educativas en todo el territorio y considera urgente la reforma tras los últimos resultados de PISA.

CSIF advierte que podría convocar una huelga nacional si el Ministerio no inicia una negociación real antes de que termine 2026.

El sindicato CSIF exige la reactivación del Estatuto Docente, mejoras salariales y un Pacto de Estado por la Educación con mayor inversión.

Cientos de profesores se han manifestado frente al Ministerio de Educación para reclamar una reducción de ratios y mejoras en la carga laboral.

Banderas verdes de CSIF y pancartas en defensa de la educación pública se despliegan este martes frente al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, en plena calle Alcalá. Docentes y representantes sindicales se concentran desde las 12.00 horas. Son varios centenares de personas, según los organizadores, los que se presentaron ante la sede ministerial para denunciar el "deterioro" del sistema educativo y advertir al Gobierno de que, si no abre una negociación real, las protestas irán en aumento.

Los manifestantes visten camisetas y chalecos verdes de CSIF, mientras una discreta presencia policial vigila la protesta. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios ha iniciado así su calendario de movilizaciones para exigir la reactivación del Estatuto Docente, mejoras salariales, una reducción de las ratios y los horarios lectivos y un Pacto de Estado por la Educación que dé estabilidad al sistema.

El sindicato mantiene, además, la posibilidad de convocar una huelga nacional si el Ministerio "no mueve ficha".

Durante la concentración, Mario Gutiérrez, presidente del sector nacional de Educación de CSIF, ha intervenido ante los asistentes para trasladar las reivindicaciones del sindicato.

"Si hay una vía de diálogo con contenido, la desactivamos; si el Ministerio se limita a escuchar y no mueve ficha, la movilización será inevitable y creciente", había asegurado Gutiérrez a EL ESPAÑOL horas antes.

La eventual huelga dependerá de la respuesta del Ministerio y, en último término, deberá ser aprobada por la afiliación del sindicato.

CSIF reclama como primer paso la convocatoria de una mesa de negociación antes de que termine 2026 y exige que se establezca un calendario cerrado. El primer asunto que debería abordarse, según la organización, es la reactivación del Estatuto Docente, una norma destinada a regular la carrera profesional y las condiciones laborales del profesorado.

"La reunión es el mínimo; el calendario, lo imprescindible; y el Estatuto, la prueba de que hay voluntad real. Sin fechas, cualquier reunión es humo", ha afirmado Gutiérrez.

El sindicato también reclama un Pacto de Estado por la Educación que proporcione estabilidad normativa al sistema y permita elevar la inversión educativa hasta el 7% del producto interior bruto. A esto añade la fijación de un gasto mínimo por alumno, una normativa básica sobre ratios y horarios lectivos y un plan nacional de equiparación retributiva.

CSIF sostiene que, aunque buena parte de las competencias educativas se encuentre transferida a las comunidades autónomas, el Gobierno central debe garantizar la igualdad de oportunidades y unas condiciones educativas equivalentes en todo el territorio. Asimismo, recuerda que el Ministerio gestiona directamente la educación en Ceuta y Melilla.

La organización considera que los últimos resultados de PISA refuerzan la urgencia de las reformas.

Según Gutiérrez, los contactos mantenidos con los grupos parlamentarios muestran una coincidencia general sobre los problemas del sistema, pero todavía no se han traducido en un compromiso firme: "Todos comparten el problema y nadie asume la solución".