La educación es el problema 14 para los españoles en el mes de 'la vuelta al cole', según el CIS: no recoge el impacto de PISA

El CIS también revela que el 28,2% de los adultos tiene estudios de primera etapa de Secundaria y un 27,3% Educación Superior.

A nivel personal, la educación sube al séptimo puesto de inquietudes, con un 7,7% de menciones, por encima del paro y la corrupción.

La educación figura como el problema número 14 para los españoles en septiembre de 2026, según el Barómetro del CIS.

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha hecho público este lunes su Barómetro de septiembre de 2026 (estudio número 3577). El informe analiza las principales preocupaciones del conjunto de los ciudadanos en pleno inicio del curso escolar.

En el mes de la vuelta al cole, la educación se sitúa en la posición número 14 dentro de la tabla general de los grandes problemas de España. Tan sólo un 6,2% de los encuestados la menciona de forma espontánea entre las tres primeras cuestiones que le preocupan.

Al desglosar las respuestas, un residual 0,3 % la sitúa como primer problema del país. Asimismo, alcanza el 1,8 % como segunda opción y se eleva hasta el 4,0 % cuando los entrevistados señalan la tercera opción.

Hay que destacar que el trabajo de campo de este estudio fue realizado entre el 1 y el 4 de septiembre de 2026. Por tanto, los datos no recogen el impacto de los resultados de PISA 2025, conocidos el 8 de septiembre.

Aquel histórico informe constató el peor resultado en las pruebas internacionales de la serie histórica para España. Las respuestas recopiladas por el organismo sociológico son previas al ‘shock’ causado por este informe educativo mundial.

En la clasificación nacional de preocupaciones, la educación se sitúa muy por detrás de otros asuntos urgentes. Entre ellos destacan la vivienda (37,5%), la crisis económica (21,6%), la inmigración (19,7%) y la situación política (18,8%).

Problemas personales

Al preguntar a los españoles por los problemas que les afectan a nivel personal, la educación escala puestos. En este apartado ocupa el séptimo lugar con un 7,7 % del total de menciones de los encuestados.

Un 1,8 % sitúa la enseñanza como el principal problema que le afecta directamente en su vida privada. Un 3,3 % la ubica como segundo problema personal y un 2,7 % de las personas encuestadas la menciona en tercer lugar.

En este apartado personal, la educación supera a otras inquietudes de la ciudadanía. Queda por delante del paro (7,1 %), la corrupción (2,3 %), el funcionamiento de la democracia (0,9 %) o las pensiones (3,4 %).

Por su parte, los problemas económicos (30,1 %), la vivienda (27,9 %) y la sanidad (20,1 %) se consolidan como las tres principales cargas cotidianas. En conjunto, estas tres áreas encabezan la lista de preocupaciones directas manifestadas por los hogares.

Nuestro perfil formativo

El Barómetro de septiembre del CIS incluye también una completa radiografía sobre el perfil formativo de la población adulta en España. El informe clasifica las titulaciones máximas oficiales alcanzadas por los entrevistados.

El grupo más numeroso corresponde a las personas con estudios de Educación Secundaria de primera etapa. Este colectivo representa el 28,2 % del total, al abarcar títulos como la ESO, la antigua EGB o el Graduado Escolar.

En segundo lugar se posicionan los ciudadanos con Educación Superior, que alcanzan el 27,3 % del total. Este bloque engloba titulaciones de Grado, Licenciaturas, Másteres universitarios oficiales y Doctorados académicos.

Los estudios de Formación Profesional, agregando los grados medios y superiores, suman un 16,4 % de la muestra. En concreto, la FP de Grado Superior representa un 9,1 %, mientras que la FP de Grado Medio alcanza el 7,2 %.

Por otro lado, los ciudadanos que han completado la Educación Secundaria de segunda etapa suponen el 15,4 %. Este grupo integra a quienes poseen titulación de Bachillerato, Bachillerato LOGSE, BUP, COU o enseñanzas equivalentes.

Finalmente, las personas que cuentan únicamente con Educación Primaria representan el 8,9 % de los encuestados. Por su parte, el porcentaje de ciudadanos sin estudios terminados se sitúa en un escaso 2,5 %.