La vuelta al cole más convulsa por el hartazgo del profesorado: tres huelgas convocadas y otras seis CCAA a punto de colapsar

Año nuevo escolar, pero sin vida nueva. El inicio del nuevo curso 2026-2027, marcado en el calendario académico este 8 de septiembre por el Ministerio de Educación, llega con los problemas estructurales que lastraron al sistema educativo el pasado curso.

La vuelta al cole 2026, por tanto, se plantea con un sistema al límite debido al hartazgo del profesorado. La parálisis de la negociación colectiva y el malestar acumulado en los claustros auguran un arranque académico muy tenso.

Los principales sindicatos educativos han diseñado un calendario de huelgas y movilizaciones que afectará a nueve comunidades autónomas. La ausencia de acuerdos duraderos entre las Consejerías de Educación y los representantes sindicales ha hecho saltar por los aires la normalidad del nuevo ejercicio.

Por orden, los primeros en entrar en huelga serán los docentes catalanes (el 8 de septiembre), seguidos por los madrileños (desde el 14 de octubre y de manera indefinida) y andaluces (11 de noviembre).

Las otras seis autonomías con situaciones que pueden desembocar en paros son Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla y León y Navarra. En todas, el conflicto actual arrastra un trasfondo de compromisos políticos insatisfechos.

El detonante central estriba en las promesas institucionales para revertir los recortes aprobados hace más de una década, unos compromisos que siguen sin traducirse en una mejora real de las plantillas.

Principales demandas

La demanda prioritaria del profesorado, explican a EL ESPAÑOL fuentes de la ANPE, exige fijar de forma estricta las 18 horas lectivas en Secundaria y las 23 horas en Infantil y Primaria. Hoy en día, miles de maestros y profesores continúan soportando cargas horarias que superan de largo esos límites acordados.

La saturación de horas lectivas reduce el margen del personal para tareas esenciales como la preparación académica o la atención tutorial personalizada. El colectivo advierte de que este exceso de carga termina perjudicando directamente la calidad de la enseñanza que recibe el alumnado.

A la sobrecarga lectiva se añade el grave deterioro del poder adquisitivo. La elevada inflación acumulada durante los últimos ejercicios no se ha visto compensada por los incrementos salariales aplicados a la función pública docente, mermando los ingresos reales del colectivo.

Por si fuera poco, la burocracia sofoca el día a día en los centros escolares. La aplicación plena de las pautas de la Ley Celaá ha multiplicado la redacción de informes administrativos, restando tiempo a la labor estrictamente pedagógica.

En la Comunidad de Madrid, la pugna sindical alcanza cotas elevadas. Los sindicatos como CCOO o UGT han convocado paros de protestas tras romperse las negociaciones con la Consejería sobre la ansiada rebaja de la jornada lectiva.

El profesorado madrileño reclama un plan plurianual que garantice la reducción horaria y el refuerzo de las plantillas. La negativa autonómica a aplicar las 18 horas en este curso 2026-2027 ha desencadenado la convocatoria de movilizaciones inmediatas.

En Cataluña, el arranque escolar se ve salpicado por continuas desavenencias. El rechazo a la fijación del calendario de inicio, la falta de cobertura en las sustituciones y las carencias en la educación inclusiva mantienen al colectivo docente en pie de guerra.

Andalucía registra igualmente un fuerte malestar concentrado en el área de atención a la diversidad. Los profesionales de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje denuncian que las ratios actuales resultan inasumibles para ofrecer un apoyo adecuado a los alumnos.

La Comunidad Valenciana afronta la vuelta a clase con protestas sindicales contra los recortes organizativos y el cambio de planificación en los grupos. Los sindicatos exigen la estabilización efectiva del personal interino y el incremento de recursos docentes.

En el norte del país, comunidades como Galicia, el País Vasco y Cantabria también registran movilizaciones. Las protestas denuncian la brecha retributiva y exigen un descenso de la ratio por aula para atender adecuadamente la complejidad creciente de las clases.

En Castilla-La Mancha y Aragón, la principal protesta se enfoca en la lentitud para cubrir las bajas médicas. La falta de agilidad administrativa provoca que numerosos grupos escolares arranquen el curso sin tener a todo su profesorado asignado desde el primer día.

El sistema educativo inicia así un año escolar amenazado por el desacuerdo constante. Sin una partida presupuestaria amplia que permita dar respuesta a las promesas incumplidas, la estabilidad laboral en las aulas españolas continuará seriamente resentida durante todo el otoño.

El calendario de inicio de curso

Pese al marco de conflictividad laboral y paros previstos, el inicio del curso 2026-2027 debe ponerse en marcha. A partir de este lunes, 7 de septiembre, más de ocho millones de alumnos irán regresando de forma escalonada a los centros educativos de todo el país.

Las primeras autonómicas en abrir las puertas de las aulas el lunes 7 de septiembre serán Navarra, Cataluña, la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia. En estos territorios inaugurarán el curso escolar los estudiantes de Educación Infantil, Primaria y Educación Especial.

Este martes, 8 de septiembre, se sumarán los colegios de la Comunidad de Madrid, Andalucía, Cantabria, Aragón y la isla de Fuerteventura, dando la bienvenida al alumnado de las etapas de formación básica tras el descanso del verano.

Por su parte, Castilla y León, Galicia, el País Vasco y el Principado de Asturias han demorado el inicio lectivo de Infantil y Primaria hasta los días 9 y 10 de septiembre, completando la primera fase del calendario escolar nacional.

Los estudiantes de ESO, Bachillerato y FP retornarán más tarde. En la mayoría de las regiones, las clases para las enseñanzas medias y superiores comenzarán oficialmente de forma progresiva entre el 9 y el 15 de septiembre.

Este calendario escalonado pretende suavizar el impacto organizativo en los colegios e institutos. No obstante, el arranque estará marcado por la falta de cobertura de vacantes docentes en numerosos centros de la red pública a escasas horas del timbre.

A la tensión laboral en los claustros se une el impacto financiero en las familias. La compra de libros de texto, el material escolar y los servicios auxiliares como comedor y transporte vuelven a poner a prueba la salud económica de los hogares.