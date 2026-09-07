Mînzatu, vicepresidenta de la Comisión: "El sistema educativo español debe alinearse más con las necesidades del trabajo"

Roxana Mînzatu (Brașov, Rumanía, 1980) es la máxima autoridad de la Unión Europea en materia educativa. Desde 2024 y hasta 2029, la política socialdemócrata es la encargada de "guiar el trabajo general para fortalecer el capital humano de Europa, desde las competencias y la educación hasta la cultura y el deporte", según explica la Comisión Europea.

Como vicepresidenta ejecutiva para los Derechos Sociales y las Capacidades, el Empleo de Calidad y la Preparación, Mînzatu tiene la responsabilidad de procurar la mejora de la calidad educativa en los Veintisiete y, sobre todo, que la enseñanza se adapte a una nueva realidad laboral que, gracias a la IA, cambia a una velocidad de vértigo.

Con motivo de la fundación e inauguración del Observatorio de la Educación de EL ESPAÑOL, este diario ha querido hablar con la máxima autoridad comunitaria en materia educativa sobre los retos que se le plantea a la UE y a España en el nuevo curso 2026-2027.

También sobre los desafíos que plantea la aparición de la IA en las generaciones presentes y futuras y sobre el sistema educativo español. Un sistema que, a su juicio, "debe responder mejor y alinearse más con las necesidades del mercado laboral" pese a las "reformas prometedoras" que ha ido implementando nuestro país.

¿Cuáles son los tres principales retos a los que se enfrenta la educación en la Unión Europea en el nuevo curso académico 2026-2027?

En primer lugar, el deterioro de las competencias básicas. Y por competencias básicas me refiero no sólo a la lectura, las matemáticas y las ciencias, sino también a las competencias digitales y ciudadanas.

Demasiados jóvenes europeos siguen teniendo dificultades con estos cimientos. Por ejemplo, alrededor de uno de cada cuatro jóvenes de 15 años en la UE no alcanza el nivel mínimo de competencia en lectura, matemáticas o ciencias.

Los nuevos resultados de PISA nos darán otra oportunidad para entender dónde nos encontramos y centrarnos en soluciones que funcionen.

En segundo lugar, la IA. Lo veo como un desafío en sí mismo porque la IA está cambiando fundamentalmente la forma en que aprendemos, enseñamos y trabajamos. Los jóvenes deben saber cómo utilizarla con confianza, seguridad y sentido crítico.

La IA puede hacer que el aprendizaje sea más eficaz y personalizado, pero debe reforzar la capacidad de decisión humana, el criterio y el pensamiento crítico, no sustituirlos. También debemos comprender y gestionar riesgos como la sobredependencia.

¿Y el tercer reto?

El profesorado. Europa se enfrenta a una creciente escasez de docentes, mientras que alrededor del 40% del profesorado ya supera los 50 años. Debemos hacer que la profesión sea más atractiva, cuente con un mayor respaldo y esté debidamente valorada, entre otras cosas mediante mejores condiciones laborales, desarrollo profesional y oportunidades de carrera.

Roxana Mînzatu, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión, en el Parlamento Europeo. E.E.

Los docentes son esenciales no sólo para el rendimiento académico, sino también para el bienestar, la inclusión, el pensamiento crítico y la resiliencia del alumnado.

En su último Informe sobre España, la Comisión Europea advierte de que el deterioro de las competencias básicas, como reflejan los últimos resultados de PISA, y el persistentemente elevado abandono escolar temprano están mermando la competitividad a largo plazo del país. ¿Qué deberían hacer las autoridades españolas para mejorar los resultados en estas áreas?

España ha avanzado en materia de abandono escolar temprano, alcanzando sus niveles más bajos hasta la fecha, con un 15,9 % en el caso de los hombres frente al 9,5 % en el de las mujeres. Sin embargo, aún se necesitan esfuerzos para alcanzar el objetivo de la UE del 9 % para 2030, y las cifras nacionales ocultan importantes diferencias regionales, sociales y de género.

Hemos analizado los factores que explican esta reducción del abandono escolar temprano, atribuida principalmente a mejoras en las oportunidades educativas, en particular en la formación profesional, y al refuerzo de los programas de apoyo.

Programas como el Programa para la orientación, avance y enriquecimiento educativo (PROA+) están ayudando a miles de centros educativos vulnerables.

Por tanto, la prioridad debe ser identificar los problemas antes y prestar un apoyo específico más temprano, especialmente al alumnado desfavorecido. Las escuelas, las familias y las autoridades locales deben trabajar juntas.

La Comisión señala que, aunque España tiene una de las proporciones más altas de graduados universitarios de la UE, sigue enfrentándose a persistentes desajustes de competencias y a elevadas tasas de sobrecualificación. ¿Qué debería hacer España para alinear mejor la educación superior con las necesidades del mercado laboral y qué campos de estudio debería priorizar?

España parte de una posición de fuerza. Más de la mitad de las personas de entre 25 y 34 años tiene una titulación de educación superior. Pero también existe un desajuste claro: el 19 % de los graduados trabaja fuera de su campo de estudio, la cifra más alta de la UE.

Por otro lado, alrededor de dos tercios de las pymes españolas declaran tener dificultades para contratar mano de obra con las competencias que necesitan. Es decir, no basta con tener más graduados. También debemos ayudar a las personas a adquirir las competencias que necesita la economía, anticipándonos además a la evolución del mercado laboral.

Por lo tanto, necesitamos información mejor y más rápida sobre qué competencias precisa el mercado laboral, itinerarios de aprendizaje más flexibles, una orientación profesional más sólida y una cooperación más estrecha entre las universidades y las empresas.

También es clave seguir reforzando el atractivo de la formación profesional, como ya está haciendo España —incluso a través del marco establecido para la plena implantación del sistema de FP dual para 2025-2026—, así como promover el aprendizaje de adultos y los programas de reciclaje y actualización profesional (upskilling y reskilling).

"El 19 % de los graduados [en España] trabaja fuera de su campo de estudio, la cifra más alta de la UE".

Este 8 de septiembre se publicará el informe PISA 2025. Sin embargo, el informe de 2022 mostró que los países de la Unión Europea obtienen resultados muy diferentes. Hay una brecha de casi 100 puntos entre los países con mejor rendimiento (Estonia, Finlandia e Irlanda) y los de menor rendimiento (Rumanía, Chipre y Bulgaria). ¿Qué puede hacer la Comisión Europea para armonizar los sistemas educativos de modo que todos los países alcancen los mejores resultados?

La educación sigue siendo una responsabilidad nacional, por lo que la Comisión Europea sólo puede apoyar principalmente a los sistemas educativos de toda Europa.

Nuestro papel es ayudar a los Estados miembros a aprender unos de otros y a trabajar para alcanzar objetivos europeos comunes, respetando al mismo tiempo las diferencias nacionales y regionales. Y aunque no podemos armonizar los sistemas educativos por una buena razón, sí podemos incentivar y fomentar reformas políticas eficaces. También podemos desincentivar las medidas o políticas que no funcionan.

Una forma de hacerlo es mediante datos buenos y relevantes. El Monitor de la Educación y la Formación nos ayuda a identificar dónde se están logrando avances y qué reformas están funcionando. Los países pueden entonces intercambiar experiencias a través del Espacio Europeo de Educación. Aprender junto a otros países, al igual que con otras personas, puede ser muy eficaz.

Y programas europeos como Erasmus+, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y el Fondo Social Europeo Plus ayudan a hacer realidad las reformas.

Una de las recomendaciones de la Comisión para España es seguir reforzando la FP dual. ¿Por qué cree que la FP dual no ha despegado en España como lo ha hecho en países como Alemania o Austria?

Creo firmemente en la formación profesional dual. Conecta la educación directamente con el lugar de trabajo. El alumnado adquiere experiencia práctica mientras desarrolla las competencias que necesitan los empleadores.

Los Estados miembros de la UE tienen diferentes tradiciones e itinerarios educativos, y debemos reconocerlo en cualquier comparación que hagamos. Y España ya ha logrado avances importantes: la matriculación en la FP se encuentra en niveles récord y la formación profesional se considera cada vez más como una opción atractiva.

La calidad y el atractivo de la FP van de la mano. La FP dual aún necesita alianzas más sólidas entre escuelas, empresas y autoridades públicas. Es posible que las pymes también necesiten incentivos específicos para participar, y las reformas deben aplicarse de forma coherente en todas las regiones.

La fuerza de la FP dual es sencilla: no se elige entre aprender y trabajar. Se hacen ambas cosas.

"Creo firmemente en la formación profesional dual. Conecta la educación directamente con el lugar de trabajo".

Si tuviera que identificar la reforma más importante que debería emprender España para mejorar su sistema educativo y reforzar su competitividad a largo plazo, ¿cuál sería?

Si tuviera que elegir una, reforzaría el uso de la evidencia en la política educativa.

Una buena política educativa no debe basarse en suposiciones. Necesitamos saber qué funciona e invertir en consecuencia.

España ha introducido muchas reformas prometedoras. El siguiente paso es medir de forma más sistemática qué funciona, comparar los resultados entre regiones y dirigir los recursos hacia las medidas de mayor impacto.

Al mismo tiempo, el sistema educativo debe responder mejor y alinearse más con las necesidades del mercado laboral. Eso significa una mejor prospección del mercado laboral e itinerarios educativos más flexibles.

Si se hace bien, esto puede reducir la brecha de competencias, mejorar la empleabilidad juvenil, ayudar a mejorar el apoyo específico a quienes tienen necesidades concretas y reforzar la educación técnica, profesional, de STEM y relacionada con la IA, ofreciendo al mismo tiempo oportunidades para todos.

Según la última Clasificación de Shanghái, sólo 25 universidades de la Unión Europea figuran entre las 100 mejores del mundo, y ninguna de ellas es española. ¿Tiene Europa un déficit de excelencia universitaria y qué puede hacer la Comisión para reducirlo?

Europa cuenta con universidades excelentes. La Clasificación de Shanghái de 2025 sitúa a 25 instituciones europeas entre las 100 mejores del mundo. Pero las clasificaciones sólo cuentan una parte de la historia.

No reflejan plenamente algunas de las fortalezas de Europa, como la diversidad lingüística, la cooperación transfronteriza o la función de servicio público de las universidades. Los sólidos vínculos académicos de España con América Latina son un ejemplo de ello.

La fuerza de Europa reside también en la amplitud de su sistema universitario, no simplemente en un reducido número de instituciones de élite.

Roxana Mînzatu, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión. E.E.

Ha propuesto aumentar el presupuesto de Erasmus+ un 50 % para el periodo 2028-2034 en comparación con el programa actual. ¿Cuáles serán las principales novedades del nuevo programa Erasmus+?

Comenzaría diciendo que España es especial para Erasmus+. Es el destino número uno, y el hecho de que tantos jóvenes europeos quieran tener su experiencia Erasmus precisamente aquí dice mucho sobre España.

Nuestra ambición es crear un verdadero “Erasmus para todos”.

Queremos que las oportunidades de Erasmus se conviertan cada vez más en un derecho para los europeos, desde la educación infantil hasta el aprendizaje de adultos.

El programa se centrará aún más en las competencias y la competitividad, pero también en la inclusión social, la participación democrática y los valores europeos.

Por ello, proponemos integrar el Cuerpo Europeo de Solidaridad en Erasmus+, creando un punto de acceso único más claro para las oportunidades dirigidas a los jóvenes.

También proponemos becas para ayudar a los estudiantes, especialmente a los que disponen de menos recursos económicos, a participar en programas conjuntos y experiencias de estudio internacionales.

Y la simplificación será esencial. Si queremos que Erasmus+ sea más inclusivo, también debe ser más accesible.

Nuestra ambición es clara: Erasmus+ no debe ser una oportunidad para unos pocos; debe convertirse en una oportunidad para todos.

En la mayoría de los Estados miembros existe un intenso debate sobre el papel de las pantallas en la educación —incluido si las escuelas deberían volver a los libros de texto y al papel—, así como sobre el creciente uso de la inteligencia artificial (IA) en las aulas. ¿Cuál es su opinión al respecto?

El debate sobre el papel de la tecnología en la educación debe basarse en hechos y realidades sociales.

El término “tiempo de pantalla” refleja bien un fenómeno muy extendido: el tiempo dedicado principalmente a las redes sociales. Los riesgos del uso excesivo, los diseños adictivos y las espirales digitales son reales y están bien documentados. En este contexto, sin duda hay grandes cuestiones que abordar cuando se habla del uso de las redes sociales por parte de los niños.

Pero no debemos confundir esto con capacitar a los jóvenes mediante el uso con propósito y de forma pedagógica de la tecnología para el aprendizaje y la enseñanza de una manera adecuada para su edad.

Los jóvenes, y no sólo ellos, ya aprenden utilizando la tecnología. La cuestión es cuán eficaces son al hacerlo. Los jóvenes necesitan competencias digitales más sólidas y alfabetización en IA.

¿Cómo van a desenvolverse con confianza y competencia en un mundo impulsado por la IA si no comprenden, por ejemplo, el impacto de los algoritmos y las distintas intenciones que hay detrás de ellos?

Creo que los jóvenes entienden la tecnología de forma intuitiva, pero la IA es demasiado potente para dejarla sólo a la intuición. Por lo tanto, el objetivo debe ser enseñar a los jóvenes a utilizar la IA de forma segura, ética y crítica, y no confundir esto con consumir tecnología mediática.

"Los jóvenes necesitan competencias digitales sólidas y alfabetización en IA".

Hay un principio adicional que considero fundamental: la tecnología debe apoyar a los buenos profesores, no sustituirlos.

Y para ello necesitan nuestro apoyo. Sólo el 25 % del profesorado declara haber recibido desarrollo profesional en IA, y solo el 30 % ha participado en formación relacionada con la IA.

¿Qué hará la Unión Europea para ayudar a los estudiantes universitarios o profesionales a acceder al mercado laboral, teniendo en cuenta el auge de la IA?

En la era de la IA, la educación no puede terminar cuando se recibe el título o la certificación profesional. El aprendizaje debe convertirse en un hábito para toda la vida.

La IA está transformando tanto la educación como el mercado laboral. Nuestra labor consiste en garantizar que esto se convierta en una oportunidad para los jóvenes, no en una barrera.

Eso empieza por las competencias. A través de la Unión de Competencias, Erasmus+, el Fondo Social Europeo Plus y el Programa Europa Digital, Europa respalda las competencias digitales y en IA, pero también el pensamiento crítico y las habilidades interpersonales.

Sólo a través del Fondo Social Europeo Plus y Erasmus+, más de 36 millones de europeos han participado en diversos programas educativos en 2025 y 2026. Muchos de ellos centrados en la preparación para la IA, el reciclaje y la mejora de competencias.

Pero conseguir el primer empleo es sólo el principio. Dado que la tecnología altera las ocupaciones a lo largo de las carreras profesionales, el reciclaje y la actualización continua de competencias serán cada vez más importantes.