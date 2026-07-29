Las CCAA del PP no participan en la Conferencia Sectorial de Educación por los incendios: el Ministerio denuncia un "boicot"

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha denunciado el "boicot" que han protagonizado este miércoles las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular a la Conferencia Sectorial de Educación, "sin razón objetiva" que impidiera su participación en esta reunión, según el departamento que dirige Milagros Tolón.

En este sentido, el Ministerio lamenta que algunas comunidades autónomas hayan optado por no participar en una Conferencia Sectorial para la que, a su juicio, "existían fórmulas que permitían compatibilizar las obligaciones propias de los responsables autonómicos con el ejercicio de sus responsabilidades institucionales".

La decisión de Educación de mantener la Conferencia Sectorial responde, entre otros motivos, "a la necesidad de aprobar la distribución territorial de 31.296.070 euros destinados al impulso y la calidad de la Formación Profesional".

Para el Ministerio, "retrasar ese acuerdo supone retrasar también la llegada de esos recursos a las comunidades autónomas y, por tanto, dificultar su gestión y la puesta en marcha de actuaciones que benefician al alumnado, al profesorado y al conjunto del sistema educativo".

Del mismo modo, en el orden del día se incluía el estudio y, en su caso, aprobación, del Plan Estratégico de Educación Inclusiva, una herramienta consensuada con el conjunto de la comunidad educativa para favorecer el avance del sistema hacia una educación inclusiva, equitativa, accesible y de calidad.

Además, también estaba previsto informar sobre la reforma de la educación de 0 a 3 años y de los avances que se han producido, "dando respuesta con ello a las demandas de las profesionales y de las familias en este ciclo formativo", según apunta Educación.

"Todas estas decisiones quedan ahora en suspenso debido a una incomprensible falta de lealtad institucional por parte de algunas comunidades autónomas que hacen un uso partidista y arbitrario de la Conferencia Sectorial de Educación, demostrando con ello su falta de interés por la educación inclusiva, la Formación Profesional o la educación de 0 a 3 años", critica el Ministerio.

Además, destaca que algunas comunidades comunicaron su intención de no participar en la Conferencia "apenas una hora antes de su celebración".

La lucha contra los incendios

"Desde el primer momento, el Gobierno de España está volcado en la lucha contra los incendios. Está dirigiendo directamente la emergencia y mantiene también un amplio despliegue de medios estatales para apoyar las tareas de extinción y protección de la población. Mientras tanto, continúa ejerciendo con normalidad las responsabilidades que tiene encomendadas para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos y el desarrollo de las políticas que afectan al conjunto de la ciudadanía", agrega el Ministerio.

En este punto, recuerda que este martes se celebró "con normalidad y sin impedimento" la Conferencia Sectorial de Transportes convocada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible; e insiste en que la convocatoria "contemplaba la posibilidad de asistir por medios telemáticos y, además, cada comunidad autónoma podía delegar su representación en la persona que considerara más adecuada si las circunstancias impedían la asistencia de su consejero".

"Este Gobierno gobierna para la gente, trabajando cada día para dar respuesta tanto a las emergencias como a las necesidades cotidianas de la ciudadanía. Otros, desgraciadamente, han preferido convertir un órgano de cooperación institucional en un instrumento de confrontación y boicot", reprocha el Ministerio.