Universae refuerza la preparación de profesionales para sectores esenciales con formación en entornos reales

Universae, Formación Profesional, impulsa la formación práctica de su alumnado para responder a las necesidades de sectores esenciales como las emergencias y la sanidad, donde la preparación y la capacidad de respuesta son determinantes.

Con este objetivo, la institución ha formalizado dos convenios con administraciones públicas de referencia: la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Emergencias del Ayuntamiento de Murcia y el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), orientados a acercar la formación a la realidad profesional mediante experiencias en entornos reales, refuerzo de competencias prácticas y aprendizaje tutorizado junto a equipos especializados.

En un contexto en el que los servicios esenciales requieren perfiles cada vez más capacitados, la conexión entre educación y desempeño profesional se convierte en un elemento clave para garantizar que el alumnado avance al ritmo de las necesidades del sector.

En este marco, la cooperación entre entidades educativas y administraciones públicas actúa como facilitador para incorporar práctica, tutorización y entornos de alta exigencia, contribuyendo a una preparación más alineada con los retos reales del trabajo diario.

Más allá de su alcance específico, ambos convenios responden a una estrategia de Universae orientada a reforzar la colaboración con administraciones y organismos públicos, creando una red de alianzas que acerca la formación a los entornos donde se desarrollará el ejercicio profesional.

Francisco Cámara, CEO de Universae, declara: “En Universae entendemos la importancia de reforzar la conexión entre el aprendizaje y la acción. Con este tipo de alianzas, permitimos que el alumnado se forme en entornos reales y mano a mano con profesionales, adquiriendo competencias prácticas y capacidad de respuesta en ámbitos donde muchas veces no hay margen para la improvisación, como las emergencias y la sanidad. Al sumar recursos, instalaciones y conocimiento entre instituciones educativas y administraciones, generamos un ecosistema en el que ganan los estudiantes y la sociedad en su conjunto, porque se fortalece la calidad del servicio y la preparación de futuros profesionales esenciales”.

Dos convenios, una visión para el futuro

El pasado 15 de junio, Universae firmó un convenio con la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Emergencias del Ayuntamiento de Murcia para establecer un marco de trabajo conjunto orientado al aprovechamiento de recursos, la formación práctica y la coordinación ante situaciones extraordinarias.

El segundo acuerdo se formalizó el 23 de junio de 2026 con el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), con el objetivo de facilitar que el alumnado de titulaciones sanitarias de Universae realice su fase de formación en empresa (FCT) en hospitales y centros sanitarios públicos de la Comunidad de Madrid.

Con estos acuerdos, Universae continúa ampliando una red de colaboración institucional orientada a acercar la formación a los escenarios donde se desarrollarán las profesiones del futuro, reforzando la preparación del alumnado para responder con solvencia a las necesidades de la sociedad.