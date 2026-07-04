Pedro J. Ramírez, a los alumnos de EL ESPAÑOL: "Nunca han sido tan imprescindibles los buenos periodistas como ahora"

Los 14 graduados del Máster en Periodismo Multimedia con Inteligencia Artificial de EL ESPAÑOL y la Universidad Camilo José Cela posan con sus diplomas junto a Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL y Miguel Ángel Mellado, director del programa, al término de la ceremonia de graduación. Javier Carbajal

"Sois muy afortunados por haberos decidido a ser periodistas y en un periódico como EL ESPAÑOL en el que perseguimos el cumplimiento de los mejores valores de la profesión".

Así saludó Pedro J. Ramírez a los 14 alumnos de la tercera promoción del Máster de Periodismo Multimedia con IA, poco antes de entregarles el diploma que les consagra como "periodistas útiles y preparados para trabajar en cualquier redacción multimedia", propósito fundacional de este máster.

El acto se celebró en el céntrico campus de la Universidad Camilo José Cela (UCJC), en el paseo de la Castellana de Madrid, donde se desarrolla una de las dos partes de este máster.

Los nuevos profesionales del master de periodismo de El Español

Este posgrado, organizado por EL ESPAÑOL y por la UCJC, dura 11 meses de los cuales cuatro se realizan en un aula del campus convertida en Taller de Periodismo y los siete meses restantes, en la redacción del diario.

En la graduación se respiró un ambiente de emoción y orgullo entre familiares de los alumnos y de los mismos profesores, en su mayoría periodistas que trabajan en el diario que preside y dirige Pedro J. Ramírez.

El acto sirvió también para poner de manifiesto la consolidación de este posgrado impulsado por EL ESPAÑOL y la Universidad Camilo José Cela bajo la dirección de Miguel Ángel Mellado.

Concebido como el "vivero" de periodistas del diario, el máster ha logrado que más del 50% de los alumnos de sus dos primeras promociones hayan iniciado su carrera profesional en EL ESPAÑOL, con contrato al acabar las prácticas o en los meses siguientes.

Aún está por determinar cuántos alumnos de la tercera promoción serán contratados al finalizar sus prácticas este 30 de agosto, pero seguramente serán más de dos, que es el compromiso mínimo adquirido con los matriculados.

La ceremonia contó también con la asistencia de la presidenta del Grupo Educativo SEK, Nieves Segovia; del rector de la universidad, Jaime Olmedo y de la vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y patrona de la Universidad, Cruz Sánchez de Lara.

Enseñar a volar

Miguel Ángel Mellado, director del máster y arquitecto indiscutible de la formación de esta nueva hornada de profesionales, fue el encargado de presentar el acto.

Definido con profunda admiración por el propio Pedro J. Ramírez como el "Dédalo" del periodismo moderno [Dédalo es un personaje mitológico griego que enseñaba a volar a su hijo Ícaro, en este caso, a los jóvenes periodistas], Mellado desgranó en su discurso una elegante filosofía de la enseñanza y del ejercicio diario de la profesión.

"Me he dado cuenta de cuenta con los años de que realmente no es el periodismo el que me necesita a mí, sino que soy yo quien necesita al periodismo. Por eso he hecho y dirijo este máster", ha confesado.

Miguel Ángel Mellado inaugura el acto de entrega de diplomas de la tercera promoción del Máster de Periodismo Multimedia con IA de EL ESPAÑOL y la Universidad Camilo José Cela. Javier Carbajal

Previamente no dudó en ensalzar el excelente papel desempeñado por sus 14 pupilos: "Lo habéis hecho realmente bien; habéis sido muy buenos alumnos y personas enormemente responsables".

Mellado instó a los recién graduados a mantener una autoexigencia constante y a "no anteponer nunca nada a la verdad y a la responsabilidad”.

El director del máster insistió en que el verdadero informador no se conforma con lo evidente, sino que tiene la obligación ineludible de “levantar las piedras” para desenterrar las noticias que permanecen ocultas.

Bajo el influjo del método pedagógico de Nebrija, Mellado recordó a sus alumnos que en el periodismo moderno no existen los géneros puros ni las etiquetas vacías, sino dos grandes pilares metodológicos sobre los que construir el éxito: "Las exclusivas y los enfoques diferenciados", rechazando cualquier "regate corto" en busca de la fama.

"Somos periodistas porque no podemos ser otra cosa", concluyó.

En un determinado momento se dirigió a Pedro J. y se comprometió a volver a EL ESPAÑOL si contrataba a los 14 alumnos "para crear en el diario con ellos un área rompedora".

El valor de la verdad

Con la autoridad que otorgan cinco décadas de liderazgo en las principales cabeceras de España, Pedro J. Ramírez, padrino de esta tercera promoción, ofreció una lección magistral volcada por entero en la vocación, la búsqueda de la verdad y el impacto transformador de la tecnología en el oficio.

Antes de entregar los diplomas, el director dejó claro que los 14 alumnos ya habían dado el salto de las aulas a la profesión.

Pedro J. Ramírez se dirige a los alumnos durante el acto de entrega de diplomas. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

"Ya tengo que deciros 'queridos compañeros de EL ESPAÑOL', porque todos vosotros estáis aportando valor a nuestro periódico", afirmó al dirigirse a la promoción que, durante los últimos seis meses se ha integrado en la redacción del diario.

El presidente ejecutivo y director de este periódico centró su intervención en la necesidad de formar periodistas capaces de investigar, aportar criterio y ofrecer al lector historias propias en un momento de "profunda transformación" para la profesión.

"Nunca han sido tan imprescindibles los buenos periodistas, ni tampoco han sido tan prescindibles los periodistas mediocres", resumió, reivindicando un periodismo que aporte "valor añadido" y ayude a los ciudadanos a conocer aquello que otros medios no cuentan.

Pedro J. Ramírez defendió que el ejercicio del periodismo exige, sobre todo, integridad. Animó a los nuevos periodistas a asumir ese compromiso con la misma pasión con la que comienzan ahora su carrera profesional. "El futuro del oficio pasa por una nueva generación preparada para ejercer un periodismo exigente y útil para la sociedad".

Tras sus palabras, los 14 estudiantes fueron subiendo uno a uno al escenario para que el director les entregara en mano el diploma del máster que, en cierta forma, simboliza el relevo generacional de la cabecera.

Las voces de la academia

Nieves Segovia, presidenta del Grupo Educativo SEK, alabó el valor del periodismo en estos "tiempos de crisis".

Nieves Segovia, presidenta de la Institución Educativa SEK Javier Carbajal EL ESPAÑOL

Segovia puso en valor el carácter disruptivo y flexible de este máster, calificándolo como un programa modélico y dual donde la academia y la industria se dan firmemente la mano para adecuarse a lo que la sociedad y el mercado laboral exigen en tiempo real.

Agradeció la alianza estratégica con EL ESPAÑOL e instó a los egresados a abanderar tres pilares universales e imperecederos en sus dinámicas cotidianas: "La verdad, la belleza y la bondad".

Uno de ellos, Jaime González tomó la palabra para señalar que la mayor lección teórica de todo este año ha sido algo tan esencial como "aprender a escuchar".

Destacó el magisterio y la generosidad de los periodistas que abandonan unas horas la redacción para dar clases en el Taller de Periodismo del campus.

En el acto estuvieron presentes algunos de ellos como María Peral, Vicente Ferrer, Javier Corcuera, Alberto Iglesias, Inma León o Dani Muñoz y Verónica Milo; estos últimos, director general de Producto y directora de Marketing del diario, respectivamente.

También estuvo Javier Carbajal, el responsable audiovisual del periódico y profesor del máster. Demostró a los alumnos que la mejor forma de enseñar es demostrar lo que hay que hacer. Carbajal realizó las fotos del acto.

La clausura del acto recayó en el rector de la UCJC, Jaime Olmedo, quien ofreció una profunda reflexión humanista citando a Antonio Machado y San Ignacio de Loyola.

Jaime Olmedo, rector de la Universidad Camilo José Cela. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

Olmedo recordó a los 14 jóvenes que "el futuro no es lo que va a pasar, sino lo que vais a hacer" mediante el ejercicio firme de "la voluntad y la ilusión".

Remarcó, además, que el título no otorga la condición inmediata de periodista, pero sí es la llave maestra para salir a buscar "la verdad sin descanso".

Cuarta edición

La graduación de esta tercera promoción confirma la consolidación de un modelo cuyo objetivo sigue siendo el mismo con el que comenzó: formar periodistas 360, preparados para incorporarse a una redacción con el rigor, el criterio y las herramientas que exige el periodismo del siglo XXI.

Crus Sánchez de Lara, vicepresidente ejecutiva de EL ESPAÑOL. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

Es decir, que los alumnos no sólo obtengan un título, sino que culminen su formación con la experiencia y el criterio necesarios para afrontar el trabajo diario en una redacción.

La experiencia de las ediciones anteriores respalda esa filosofía: sólo la segunda promoción publicó 1.624 informaciones en EL ESPAÑOL, que superaron los 23,5 millones de visitas y alcanzaron a más de 13,5 millones de usuarios, una muestra de que los alumnos trabajan como periodistas desde el primer día

María Peral, adjunta al director de EL ESPAÑOL y responsable de tribunales, conversa con la periodista Consuelo Álvarez de Toledo, abuela de una de las alumnas del Máster. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

Con el mismo objetivo en el horizonte, el máster en Periodismo Multimedia con IA de EL ESPAÑOL y la UCJC enfoca ya su cuarta edición, con nuevas ayudas. El periodo de inscripción ya está abierto. Arrancará el 5 de octubre de 2026.

El programa mantendrá su apuesta por la investigación periodística y el periodismo multimedia. Con siete meses de prácticas remuneradas en la redacción de EL ESPAÑOL, incorporando además una formación reforzada en el laboratorio de Inteligencia Artificial aplicada a la información. Y con opciones reales de trabajo en Madrid o en las ediciones regionales.