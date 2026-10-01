Zelenski anuncia el primer ataque con el FP-7, el misil balístico de Ucrania que alcanza 200 km y 150 kilos de carga

Ucrania prevé aumentar la producción del FP-7 para reforzar su capacidad de ataque de largo alcance con sistemas nacionales.

Kiev no ha detallado el objetivo atacado, la distancia recorrida, los misiles empleados ni los daños causados por el lanzamiento.

El FP-7 tiene un alcance declarado de 200 kilómetros, puede transportar 150 kilos de carga y alcanza una velocidad máxima de 1.500 m/s.

Zelenski anuncia el primer uso en combate del misil balístico táctico ucraniano FP-7, desarrollado por la empresa nacional Fire Point.

Ucrania ha empleado por primera vez en combate su misil balístico táctico FP-7, desarrollado por la empresa nacional Fire Point, con un alcance de hasta 200 kilómetros, una velocidad máxima de 1.500 m/s y una carga de combate de 150 kilos.

Así lo ha confirmado el presidente Volodímir Zelenski mediante un mensaje en Telegram y en X acompañado de un vídeo del lanzamiento de 26 segundos.

"Misil balístico táctico ucraniano. FP-7. Primer uso en combate. Gracias por el resultado. Próximo paso: la producción. ¡Gloria a Ucrania!", asegura Zelenski en sus redes sociales, aunque no ha revelado el objetivo atacado ni los resultados de la operación.

Ukrainian tactical ballistic missile. FP-7. First combat use. Thank you for the result. Next up: production. Glory to Ukraine! pic.twitter.com/IxdjVg51c1 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 1, 2026

El anuncio supone el estreno operativo de un sistema que hasta ahora había permanecido en fase de desarrollo y ensayos y confirma la apuesta ucraniana por construir una capacidad nacional de misiles capaz de golpear objetivos situados a gran distancia del frente.

El FP-7 ha sido desarrollado por Fire Point, compañía que presentó el proyecto junto al FP-9 en septiembre de 2025 durante la feria de defensa MSPO, celebrada en Polonia.

El misil tiene un alcance declarado de hasta 200 kilómetros, una velocidad máxima de aproximadamente 1.500 m/s y un error circular probable (CEP) de unos 14 metros. Su carga de combate alcanza los 150 kilos, mientras que el tiempo máximo de vuelo se sitúa en torno a los 250 segundos.

Con estas prestaciones, el FP-7 está concebido para atacar objetivos de alto valor situados en la retaguardia rusa, desde centros de mando y depósitos logísticos hasta infraestructuras militares y nodos de comunicaciones.

Su entrada en combate amplía el arsenal de ataque en profundidad de Ucrania, que combina sistemas nacionales con misiles proporcionados por sus aliados occidentales.

De las pruebas al campo de batalla

Fire Point realizó en febrero de 2026 las primeras pruebas de vuelo del FP-7. Apenas unos meses después, el sistema ha pasado de la fase experimental a su primer empleo operacional.

Una de las características más singulares del misil es su sistema de lanzamiento.

En lugar de emplear un complejo vehículo lanzador especializado, Fire Point ha optado por una guía instalada sobre un remolque, un concepto similar al utilizado por la compañía en sus misiles de crucero FP-5.

La solución simplifica la plataforma de lanzamiento y puede favorecer la movilidad y dispersión de las unidades, una cuestión especialmente importante en Ucrania debido a la constante vigilancia rusa sobre los sistemas de ataque de largo alcance.

Carrera por los misiles

El FP-7 forma parte de la transformación de la industria de defensa ucraniana desde el comienzo de la invasión rusa. Kiev ha convertido el desarrollo de misiles, drones y sistemas autónomos en una de sus prioridades estratégicas para poder atacar objetivos rusos sin depender exclusivamente de las armas suministradas por Occidente.

El salto al terreno balístico resulta especialmente significativo. Frente a los drones de largo alcance, los misiles balísticos pueden cubrir grandes distancias en un periodo de tiempo mucho menor, complicando la reacción de las defensas aéreas.

El primer lanzamiento anunciado por Zelenski no permite todavía determinar el rendimiento real del FP-7 en condiciones de combate. Kiev no ha facilitado información sobre el objetivo, la distancia recorrida, el número de misiles utilizados o los daños provocados.

Pero el mensaje político e industrial es claro: Ucrania quiere producir sus propios misiles y aumentar rápidamente su volumen de fabricación.

Defensa antimisiles

Fire Point trabaja además en una segunda aplicación de esta tecnología. La compañía desarrolla, dentro del proyecto Freyja, un interceptor destinado a combatir misiles balísticos.

La iniciativa busca aprovechar parte de la tecnología desarrollada para el FP-7 en un sistema defensivo que permita a Ucrania reforzar su capacidad frente a los ataques rusos.

El estreno del FP-7 en combate abre así una nueva etapa para la industria misilística ucraniana. El objetivo que ahora marca Zelenski es pasar del desarrollo y las primeras unidades al aumento de la producción, en una guerra en la que la capacidad para golpear a cientos de kilómetros de distancia se ha convertido en una pieza cada vez más importante del campo de batalla.