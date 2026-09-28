La Armada recibirá en las próximas semanas el primer MH-60R para reforzar su capacidad antisubmarina

España se suma a países como India, Grecia o Australia, que ya utilizan el MH-60R en sus fuerzas navales.

El nuevo modelo sustituirá a los antiguos SH-60B y contará con sensores y sistemas avanzados, como sonar aerotransportado y radares de largo alcance.

El MH-60R es parte de un lote de ocho helicópteros adquiridos a Sikorsky por un contrato que ya supera los 1.000 millones de euros.

La Armada española recibirá en octubre el primer helicóptero MH-60R 'Romeo' para reforzar su capacidad de guerra antisubmarina y antisuperficie.

Solo quedan unas pocas semanas para que el helicóptero MH-60R recale por primera vez en España y se integre en la Flotilla de Aeronaves de la Armada (FLOAN).

La llegada está prevista para mediados del próximo mes de octubre, tal y como adelantó EL ESPAÑOL y han confirmado fuentes del Ministerio de Defensa, aunque el día concreto todavía sigue siendo una incógnita.

Esta aeronave corresponde con la unidad inaugural de un lote de ocho nuevos aparatos adquiridos a Sikorsky —filial de helicópteros de Lockheed Martin— con el objetivo de sustituir a los SH-60B que llevan décadas prestando servicio en la Armada.

“El nuevo MH-60R mejorará los sistemas de misión y los sensores de la flota de SH-60B, elevando a la Armada al más alto nivel de capacidad de guerra antisubmarina y antisuperficie," según explicó la Armada. "Esperamos una transición fluida del SH-60B al MH-60R.”

Tras la aprobación por parte del Gobierno del paquete económico, vía Consejo de Ministros, en 2022, el contrato trascendió al público en octubre del 2023 a través de un comunicado de la propia Lockheed Martin.

El coste original del programa completo ascendió a 820 millones de euros para el total de los 8 helicópteros, equipos de guerra electrónica, misiles Hellfire, cohetes APKWS, 20 turbinas —dos por cada helicóptero más cuatro de repuesto— y equipos complementarios, aunque todo apunta a que no será el precio final.

Hace sólo unos días, Estados Unidos ha autorizado la ampliación del programa para incorporar más sistemas y alcanzar los 1.054 millones de euros. En concreto, a falta de la firma final por parte del Ministerio de Defensa, se trata de dos sistemas de sonar aerotransportado AN/AQS-22 ALFS, otros dos sistemas de comunicaciones tácticas MIDS-JTRS y cuatro sistemas de navegación EGI.

Las primeras fechas que se publicaron apuntaban a finales de 2025 como la ventana temporal para recibir la primera unidad de la serie, un hecho que se ha retrasado aproximadamente un año y que finalizará a lo largo del 2027 con la recepción de las siete unidades restantes.

"La confianza de España en el MH-60R demuestra nuestro compromiso común con la seguridad nacional y la seguridad de nuestras naciones aliadas," declaró el capitán William Hargreaves, director del programa de helicópteros multimisión H-60.

Hargreaves también aseguró que Lockheed Martin se comprometía a apoyar a España durante todo el proceso de recepción de las aeronaves y aseguró que la transición del SH-60B al MH-60R supone contar con "mayores capacidades y nuevas tecnologías" para "seguir contando con una flota preparada, capaz y equipada".

A su vez, la FLOAN está a la espera de los últimos dos SH-60F, de forma tal que asciendan a ocho los helicópteros de este modelo que utiliza la Quinta Escuadrilla para tareas de helitransporte anfibio. La llegada del par de aeronaves faltantes está prevista también para finales del presente año.

Estos helicópteros, también de la casa Sikorsky, se adquirieron de segunda mano a la US Navy con el fin de sustituir a los SH-3D SeaKing que operaron en la Armada durante 5 décadas y que se retiraron definitivamente en 2022. Defensa vendió seis de estas aeronaves a Perú por el precio simbólico de 600 euros.

MH-60R 'Romeo'

El desarrollo del 'Romeo' en 1999 y, desde sus comienzos, fue concebido y fabricado conforme a los requisitos de la Marina de los Estados Unidos, que buscaba un helicóptero robusto, potente y fiable, capaz de operar tanto desde bases terrestres como desde buques.

Esta aeronave integra sofisticados sensores digitales, entre los que se incluyen un radar multimodo, un sistema de apoyo electrónico, una cámara electroóptica e infrarroja, equipos de supervivencia, un sonar de inmersión y sonoboyas.

Una de las particularidades de esta plataforma es el LAMPS (Sistema Multipropósito Aerotransportado Ligero, de sus siglas en inglés) que incorpora y que también está presente en los SH-60B actuales.

helicóptero MH-60R Romeo de EEUU US Navy

Se trata de una tecnología de intercambio de información que permite al buque —que sirve de centro de operaciones— ver en tiempo real todos los datos recogidos por los sensores del helicóptero, tanto por los radares como por las sonoboyas desplegadas en el mar.

Para las tareas de búsqueda de submarinos combina precisamente las anteriores tecnologías. En el lado del radar se encuentra un APS-153 con un alcance que rompe la barrera de los 300 kilómetros e incorpora tecnologías de detección y discriminación de periscopios en la superficie del agua.

Por su parte, las sonoboyas se lanzan desde el propio helicóptero y sirven de micrófonos que captan el ruido bajo el agua. Gracias a ellas se pueden detectar movimientos de submarinos que se comunican inmediatamente con el helicóptero y, de ahí, al centro de mandos a bordo del buque.

En cuanto a armamento, el Romeo puede equiparse con torpedos antisubmarinos Mark 54 Mako y misiles aire-tierra AGM-114 Hellfire. Asimismo, permite la instalación de armamento ligero manejado por la tripulación desde el portón derecho del helicóptero.

Con esta adquisición, España se une a naciones como India, Grecia, Noruega, Corea del Sur, Arabia Saudí y Australia, que ya han incorporado este modelo estadounidense a sus fuerzas navales.