Reino Unido realiza maniobras con aviones espía en el Estrecho de Gibraltar: vuelos de más de 4 horas en patrones circulares

El Gobierno británico ha confirmado el uso de estos aviones en misiones de vigilancia, destacando que no tienen funciones de combate y se centran en la recopilación de inteligencia.

El Shadow R1 está equipado con sensores avanzados y sistemas de inteligencia, y ha sido empleado en otras regiones conflictivas como Gaza y el Mediterráneo.

Las aeronaves británicas, especializadas en inteligencia y vigilancia, han sido desplegadas en Gibraltar como punto estratégico para monitorizar movimientos en la zona.

El Reino Unido ha realizado vuelos de aviones espía Shadow R1 sobre el Estrecho de Gibraltar, manteniéndose en patrones circulares durante más de 4 horas.

La llegada masiva de inmigrantes a Ceuta ha puesto a la ciudad autónoma en el foco de los servicios de inteligencia con intereses en la región.

Además de España y Marruecos, los protagonistas más directos, Reino Unido está empleando Gibraltar como mirador privilegiado de los movimientos a ambos lados del Estrecho y, para ello, ha destacado en el peñón varias aeronaves de espionaje.

Durante las últimas semanas, un avión Shadow R1 de la Royal Air Force británica y con indicativo RFR7140 ha estado sobrevolando la zona siguiendo planes de vuelo basados, principalmente, en patrones circulares sobre Gibraltar.

La aeronave ha mantenido una altitud sostenida de unos 6.000 metros sobre el nivel del mar y ha llegado a permanecer más de 4 horas realizando giros continuos de 360 grados sobre la vertical gibraltareña.

Existe, al menos, una segunda aeronave del mismo modelo con indicativo RFR7141 y un comportamiento calcado al anterior caso. Incluso han quedado registrados varios vuelos simultáneos.

"En un primer momento podría parecer instrucción de tripulaciones, pero la trayectoria tan característica que han seguido durante tantas horas y días lo descarta casi con total seguridad", han explicado fuentes del Ejército del Aire y del Espacio a EL ESPAÑOL.

Vuelo de aviones espía Shadow R1 de Reino Unido FR24

Según la información registrada en Flight Radar 24, los patrones de vuelo más comunes consisten en despegar y volar en círculos hasta alcanzar la velocidad y altitud de crucero. Una vez establecidos, los aviones se dirigen de nuevo hacia Gibraltar y se mantienen durante horas volando en círculos hasta que regresan al aeródromo.

Shadow R1, avión espía

El Shadow R1 es una aeronave especializada en labores de vigilancia e inteligencia. Además de Gibraltar, también han estado presentes en Chipre durante las semanas de ataques más intensos entre Estados Unidos e Irán o realizando patrullas sobre el mar Mediterráneo, esencialmente frente a las costas de Libia.

Tal y como lo describe la Royal Air Force, se trata de un avión táctico de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR, por sus siglas en inglés) altamente adaptable, equipado con sensores avanzados, comunicación por satélite y sistemas de defensa.

Está construido sobre la base del Beechcraft King Air 350 y proporciona apoyo ISR táctico y rápido para operaciones globales. Sus especificaciones de vuelo a mayor altitud, velocidad y alcance le permiten ofrecer "una cobertura de vigilancia más amplia".

Shadow R1 RAF

El King Air 350 fue el elegido como "plataforma para misiones especiales con el fin de abordar la urgente necesidad de mejorar la recopilación de inteligencia en Afganistán", según indican desde la Royal Air Force.

En respuesta a esta necesidad, el Ministerio de Defensa británico encargó cuatro aeronaves Shadow R1 "en virtud de un requerimiento operativo urgente".

La primera unidad recaló en la RAF en 2009 y se integró en la flota activa del 5º Escuadrón, que luego se convertiría en el 14º Escuadrón. "El Shadow R1 está equipado con una torreta de sensores electroópticos, sensores integrados y un extenso sistema de comunicaciones gestionado desde el puesto de mandos del operador a bordo", explican.

Algunos analistas apuntan también a la integración de equipos de inteligencia de señales que permiten monitorizar las comunicaciones, aunque el equipamiento específico, dada la naturaleza de la aeronave, permanece en secreto.

En un primer momento, el Ministerio de Defensa previó la retirada de las aeronaves una vez finalizado el despliegue en Afganistán, pero el buen rendimiento demostrado provocó un cambio en los planes de la Royal Air Force.

Tanto fue así, que en noviembre de 2021 se aprobó la compra de dos unidades más y la actualización de la flota existente por parte de la filial en Reino Unido de Raytheon. Estas dos nuevas incorporaciones elevaron a ocho el número de unidades en servicio.

Operaciones en Gaza

Algunas aeronaves Shadow R1 estuvieron desplegadas en la zona de la Franja de Gaza durante los ataques de Israel. Según recoge The Guardian, los analistas apuntan a que estos aviones espía habían realizado más de 600 vuelos sobre territorio palestino desde que comenzó la ofensiva israelí a finales de 2023.

Emplearon para ello la Base Aérea de Akrotiri de la Royal Air Force en Chipre, donde las aeronaves repostaban y realizaban su mantenimiento antes de salir rumbo a Gaza.

Más allá de las aplicaciones de seguimiento de vuelos, las operaciones en este escenario fueron confirmadas por el propio Gobierno londinense hace ahora un año tras una pregunta formal realizada por un parlamentario.

El Ministro de Defensa, Luke Pollard, declaró que han estado "realizando vuelos de vigilancia sobre el Mediterráneo, incluyendo operaciones en el espacio aéreo de Israel y Gaza".

"Para que no quepa duda, nuestro mandato se define de forma precisa para centrarse únicamente en la liberación de rehenes; las aeronaves de vigilancia no están armadas y no tienen funciones de combate", señaló Pollard.