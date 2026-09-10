ICEYE nombra a Gonzalo García-Muñoz CEO de España y refuerza su ingeniería en Valencia con Christian Lenz

ICEYE expande su presencia global y ya suministra inteligencia espacial a siete gobiernos europeos, liderando el sector de satélites SAR.

El centro de Paterna se consolida como polo estratégico para el desarrollo de tecnologías espaciales avanzadas y capacidades SAR.

Christian Lenz, ex CTO de Capella Space, se incorpora como vicepresidente de Ingeniería en el centro de I+D de ICEYE en Valencia.

ICEYE nombra a Gonzalo García-Muñoz como CEO de la compañía en España, reforzando su liderazgo en el país.

ICEYE ha anunciado este jueves el nombramiento de Gonzalo García-Muñoz como CEO de la compañía en España y la incorporación de Christian Lenz como vicepresidente de Ingeniería, ambos con base en el Centro de I+D y Fabricación de Paterna (Valencia), la segunda instalación de estas características de la compañía a nivel mundial.

El movimiento refleja la consolidación de España como hub estratégico para ICEYE en el Mediterráneo y la Península Ibérica, en un momento en que la inteligencia espacial soberana se ha convertido en prioridad para gobiernos europeos.

García-Muñoz, que ya dirigía las operaciones de ICEYE en España desde la inauguración del centro valenciano en mayo de 2025, asume ahora formalmente el rol de CEO nacional mientras supervisa la estrategia, las colaboraciones institucionales y el crecimiento de la compañía en el país.

La incorporación de Christian Lenz, hasta ahora Chief Technology Officer (CTO) de Capella Space, refuerza el liderazgo técnico de ICEYE en Valencia para dar respuesta a las necesidades de Defensa y Seguridad Civil de España y la región mediterránea.

Desde Paterna, Lenz liderará los equipos de ingeniería encargados de desarrollar la próxima generación de capacidades SAR (radar de apertura sintética) de ICEYE, en un centro que ya constituye un polo de tecnologías espaciales de nueva generación y analítica avanzada.

"Una apuesta a largo plazo por España"

"Valencia juega un papel fundamental para la presencia global de ICEYE en el ámbito de la ingeniería y España es clave en nuestra visión de las capacidades espaciales soberanas en Europa", ha declarado García-Muñoz.

"Estamos realizando una apuesta a largo plazo por este país: por su talento, sus infraestructuras y nuestra colaboración con el Gobierno, las instituciones y empresas españolas. Este anuncio que hacemos hoy representa un paso más en esa dirección".

Por su parte, Erkko Anttila, Senior Vice President de Ingeniería de ICEYE, ha subrayado el valor de la incorporación de Lenz: "La llegada de Christian Lenz es una muestra de lo importante que es lo que estamos construyendo en España. Se une a un equipo de ingeniería de primer nivel en nuestro Centro de I+D y Fabricación de Paterna y eleva aún más el listón, no sólo en términos de rapidez y capacidad de ejecución, sino también por la profundidad de conocimiento en múltiples tecnologías espaciales que trae consigo".

"Desde ICEYE tenemos previsto seguir ampliando este centro y Christian Lenz desempeñará un papel fundamental para hacerlo posible", ha añadido Anttila.

Inteligencia espacial

"Nunca ha sido mayor la necesidad de inteligencia espacial, especialmente en Europa. La visión de ICEYE para el futuro es ambiciosa y España desempeñará un papel fundamental para llevar nuevas soluciones al mercado. Es un honor incorporarme al equipo de Valencia para contribuir a hacerlo realidad", ha enfatizado Lenz.

El anuncio se produce en un momento de expansión acelerada para ICEYE, que en las últimas semanas ha establecido filiales nacionales en Alemania, Portugal, India, Países Bajos, Corea del Sur y Emiratos Árabes, además de reforzar su presencia en Japón y Grecia.

La compañía finlandesa diseña, fabrica y opera la mayor constelación de satélites SAR del mundo, proporcionando inteligencia soberana a gobiernos y organizaciones en los ámbitos de defensa, seguridad, monitorización medioambiental, seguros y gestión de emergencias.

Hasta la fecha, siete gobiernos europeos han adquirido sistemas satelitales soberanos de ICEYE, lo que la convierte en el proveedor líder de inteligencia basada en el espacio.