La estadounidense Covenant presenta Anthem, su nuevo misil de crucero 'low cost' que empezará a entregar este año

Covenant planea producir hasta 5.000 misiles Anthem al año, ya cuenta con 150 millones de dólares en pedidos y comenzará entregas en 2024 a un cliente internacional no revelado.

Anthem está pensado para operaciones contra China desde islas aliadas y permite ataques sin recurrir a aeronaves tripuladas ni grupos navales.

El misil Anthem emplea un motor cohete de combustible sólido para el despegue y un motor a reacción para el vuelo sostenido, y ha superado más de 200 pruebas de vuelo.

La empresa estadounidense Covenant presenta Anthem, un misil de crucero de largo alcance y bajo coste, diseñado para ser producido en masa rápidamente.

Las necesidades de armamento de fabricación rápida y bajo coste de la nueva estrategia del Pentágono para afrontar las próximas guerras está poniendo sobre la mesa a nuevas compañías como Covenant.

Fundada en 2024, la compañía acaba de presentar un nuevo misil de crucero de largo alcance y gran capacidad de carga útil que, según afirman desde la compañía, puede fabricarse en masa rápidamente a un coste relativamente bajo

Covenant estuvo detrás de los ensayos que realizaron de forma conjunta Estados Unidos y Marruecos en un centro experimental cerca de Canarias a finales de julio, aunque no ha trascendido si el misil probado es el que acaban de presentar públicamente.

El anuncio de la compañía llega después de dos años de desarrollo y coincide con los esfuerzos de Estados Unidos y sus aliados por reabastecer los arsenales de misiles, vaciados fundamentalmente por la Guerra en Irán, con sistemas más económicos que los utilizados hasta ahora.

El planteamiento de Covenant con este misil, denominado Anthem, es que pueda emplearse junto a otras municiones de largo radio como los Tomahawk o el aire-superficie JASSM-ER.

Según ha declarado Michael Kaufman, cofundador y director ejecutivo de Covenant, en una entrevista a Reuters, las armas similares de los mayores contratistas de defensa "se fabrican en pequeñas cantidades a precios muy elevados. Por eso nos propusimos cambiar eso".

El Anthem está propulsado por un motor cohete de combustible sólido para el despegue y un motor a reacción de combustible pesado para el vuelo sostenido en crucero.

Covenant afirma haber ejecutado más de 200 vuelos en el último año con el objetivo de probar el conjunto de subsistemas que integran el misil.

Además, según han indicado desde la compañía, la munición se ha diseñado pensando directamente "para la guerra contra China".

En las últimas previsiones, los analistas militares han indicado que prevé el empleo de armas terrestres para atacar desde islas aliadas cercanas a China, como Filipinas, que se encuentra a unos 3.000 kilómetros.

Esto permitiría la ejecución de los ataques sin emplear aeronaves tripuladas ni grupos de ataque naval, que pueden ser un blanco muy valioso para las defensas antiaéreas y marítimas.

La empresa ha recaudado algo más de 250 millones de dólares de inversores como Andreessen Horowitz, Founders Fund, Lux, 8VC, Aleph y Lightspeed, y actualmente emplea a más de 200 personas en Estados Unidos, Alemania e Israel.

Una vez alcance la tasa de producción esperada, el objetivo de Covenant es conseguir un precio de "seis cifras" por misil a un ritmo de 5.000 misiles por año.

La compañía ya tiene 150 millones de dólares en la cartera de pedidos y espera comenzar a generar ingresos en 2027 cuando se realicen las primeras entregas.

Un cliente internacional no revelado comenzará a recibir los Anthem a finales de este mismo año y prevén que las entregas al US Army se produzcan a lo largo del próximo.