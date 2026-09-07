Rusia vuela con el Su-57 hasta Egipto para develar el nuevo armamento del caza y atraer más clientes internacionales

Egipto, que busca diversificar proveedores de armamento, es un objetivo clave para la versión de exportación Su-57E ante las restricciones de EEUU.

El Su-57 busca diferenciarse como 'nave nodriza', capaz de lanzar y controlar enjambres de drones para misiones de reconocimiento, guerra electrónica y ataque.

El Kremlin develará un nuevo catálogo de armamento avanzado, incluyendo drones de baja detectabilidad que pueden ser desplegados desde el Su-57.

Rusia presentará su caza Su-57 en el Salón Aeronáutico de Egipto 2026 para captar nuevos clientes en Oriente Medio y África.

Rusia ha preparado una importante ofensiva diplomática y comercial que tiene al avión de combate Su-57 como protagonista. El caza de quinta generación aterrizará en suelo egipcio para actuar como una de las grandes atracciones del El Alamein International Airshow 2026, el Salón Aeronáutico de Egipto, donde Moscú intentará captar nuevos clientes para su aeronave.

Este evento no representa únicamente una exhibición aérea convencional, sino que constituye una estrategia calculada por parte del conglomerado estatal ruso Rostec para consolidar su presencia en el mercado de Oriente Medio y África.

No obstante, el elemento diferenciador de esta presentación va mucho más allá de las capacidades acrobáticas del avión. Según informes de la prensa rusa, el Kremlin planea develar un catálogo inédito de armamento avanzado: una familia de sistemas no tripulados de baja detectabilidad diseñada específicamente para integrarse y desplegarse desde el Su-57.

Con esta apuesta, Moscú pretende transformar la percepción global de su avión insignia, promocionándolo no sólo como un caza de combate furtivo sino como una auténtica 'nave nodriza' capaz de dirigir enjambres de drones en entornos altamente disputados.

La tecnología detrás de estos vehículos aéreos no tripulados lanzados en vuelo responde a una tendencia global hacia la colaboración entre plataformas tripuladas y no tripuladas, conocida como Manned-Unmanned Teaming.

Según la documentación técnica y las patentes registradas en los últimos años, los ingenieros de Sukhoi (la empresa que fabrica el Su-57) han estado perfeccionando este concepto de drones desechables y reutilizables.

El objetivo prioritario es preservar la supervivencia de la plataforma principal y su piloto. En lugar de adentrarse en el alcance letal de los sistemas de defensa aérea enemigos, el avión puede liberar pequeños drones que asuman los roles de mayor peligro.

Caza Su-57 de Rusia Ministerio de Defensa de Rusia

Estas pequeñas aeronaves no tripuladas están diseñadas para ejecutar múltiples perfiles de misión. Algunas variantes tienen como propósito principal el reconocimiento y la detección temprana de radares hostiles, penetrando en el espacio aéreo blindado para transmitir datos tácticos en tiempo real.

Otras versiones están configuradas con equipos de guerra electrónica destinados a cegar las comunicaciones y los sensores enemigos. Asimismo, existen variantes de ataque de tipo munición merodeadora que albergan cabezas explosivas para impactar directamente contra objetivos estratégicos.

Un aspecto clave de este desarrollo es el requerimiento de transporte en el interior de la aeronave. El Su-57 dispone de dos amplias bodegas principales en el fuselaje y dos compartimentos secundarios en las raíces alares.

Diseñar drones lo suficientemente compactos como para alojarse en el interior del caza permite mantener la firma de radar reducida del caza prácticamente intacta hasta el momento del lanzamiento, diferenciándose drásticamente de las configuraciones con cargas externas convencionales que penalizan la capacidad furtiva.

Caza Su-57 RRSS

En la actualidad, entre las plataformas no tripuladas asociadas públicamente con el programa Su-57 destaca el S-71M Monokhrom, un dron orientado a labores de inteligencia, vigilancia y reconocimiento.

Equipado con sensores electroópticos y sistemas térmicos de alta resolución, este modelo posee las dimensiones adecuadas para que el Su-57 pueda transportar hasta cuatro unidades en sus bodegas internas sin comprometer su perfil furtivo.

Egipto, cliente potencial

El escenario elegido para este despliegue tecnológico no es casualidad. Egipto se encuentra inmerso en un proceso de reorganización estratégica de su fuerza aérea. Si bien el país opera una extensa flota de más de 200 cazas F-16 estadounidenses, estas aeronaves enfrentan serias limitaciones operativas impositivas, en particular la ausencia de misiles aire-aire BVR de largo alcance como el AIM-120 AMRAAM.

Esta restricción responde a la política histórica de Washington de garantizar la ventaja militar cualitativa de Israel en la región. Para superar estos condicionantes, El Cairo ha intentado de forma reiterada diversificar sus proveedores de armamento.

Tras el intento fallido de adquirir cazas pesados Su-35 a Rusia -operación que se vio frustrada bajo las amenazas de sanciones financieras impuestas por Washington-, Egipto recurrió al mercado francés con la compra de cazas Rafale y, actualmente, contempla opciones procedentes de China, como el J-10CE y el J-35.

En este contexto, Rostec intenta reabrir con fuerza la vía rusa ofreciendo la versión de exportación Su-57E. Tras haber iniciado las primeras entregas del modelo a Argelia y en plenas negociaciones con India, Moscú pretende demostrar que su caza de quinta generación no sólo es una realidad operativa sino que supera las alternativas occidentales al incorporar capacidades avanzadas de guerra en red con drones.

Con su exhibición en el Salón Aeronáutico de Egipto, Rusia busca convencer a las naciones del Norte de África y Oriente Medio de que su avión de combate ofrece la soberanía tecnológica y la potencia de fuego que EEUU y otras potencias occidentales les deniegan.