La industria de defensa española mostrará sus nuevos sistemas y desarrollos en la feria MSPO de Polonia

Empresas como EM&E, Arquimea e Instalaza destacan con sistemas de mortero ligeros, munición guiada y tecnologías autónomas para operaciones multidominio.

Grupo Oesía muestra soluciones para el guiado y control de drones, mientras Hisdesat presenta sus satélites SpainSat NG y PAZ, claves para comunicaciones seguras y observación.

Indra exhibe sistemas avanzados de defensa aérea, antidrón y guerra electrónica, incluyendo el radar AESA NEMUS y el sistema de contramedidas infrarrojas 'InShield DIRCM'.

Trece compañías españolas presentan sus últimos desarrollos en defensa en la feria MSPO de Polonia, el evento más importante de Europa Central y Oriental en el sector.

Por su ubicación geográfica e importancia estratégica, Polonia se ha convertido en un país clave para la defensa de la OTAN y la Unión Europea. Esta importancia se traduce en un incremento en las adquisiciones y compras por parte de Varsovia, que busca aceleradamente incorporar nuevos sistemas a su inventario.

De este modo, entre los días 8 y 11 de septiembre, se celebra en la ciudad polaca de Kielce la Exposición Internacional de la Industria de Defensa, la más importante de Europa Central y Oriental, en la que participan 13 compañías españolas.

Polonia es el país de toda la OTAN que más porcentaje de PIB destina a la defensa (4,8% en 2026), alcanzando unos 50.000 millones de euros, y la intención es ir escalando poco a poco esta cuantía. Los planes del país europeo pasan por invertir más de 300.000 millones de euros hasta el 2031 en varios planes y programas de rearme ante la amenaza rusa.

Además, el espacio aéreo polaco se ha visto comprometido por drones en más de una ocasión. Mientras desde Rusia y Bielorrusia se presionan las fronteras instrumentalizando la inmigración en tácticas dentro de la zona gris, una aproximación similar a la operación orquestada por Marruecos contra Ceuta el pasado 31 de julio.

La presencia industrial española en la feria polaca está coordinada por la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (TEDAE), que destaca la apuesta de las compañías por los mercados europeos y el compromiso de fortalecer las relaciones industriales y comerciales.

"La participación en MSPO constituye una oportunidad para mostrar el elevado nivel tecnológico, la capacidad de innovación y la competitividad de las empresas españolas, así como impulsar nuevas oportunidades de cooperación", recalcan desde TEDAE.

Indra

Indra exhibirá su capacidad para ofrecer un sistema de defensa aérea, antiaérea y antidrón integrado, multicapa y en profundidad, "imprescindible" para responder a ataques por saturación, en los que se necesita detectar y neutralizar un gran número de amenazas de forma simultánea.

Uno de los componentes de esta solución es el sistema de mando y control de defensa aérea AirDef de la compañía, "uno de los más avanzados de Europa por su gran interoperabilidad con todo tipo de sistemas y sensores".

También destaca su sistema antidrón C-UAS, que "ha demostrado su eficacia en misiones reales y cuenta con un centro de mando y control que le aporta flexibilidad para incorporar los sensores y efectores propios de cada ejército".

"Todas estas capacidades resultan decisivas para poder contar con un verdadero muro de drones que proteja la frontera europea", ha detallado Indra, que también llevará a este evento su alertador radar aeroportado ALR-400 RWR y su sistema de contramedidas infrarrojas 'InShield DIRCM'.

Este sistema protege a las aeronaves frente a ataques con misiles aire-aire y tierra-aire. Este sistema ya ha sido implantado en el avión de transporte militar A400M y está diseñado para proteger todo tipo de aeronaves, incluyendo aviones para misiones especiales como el A330 MRTT.

Otro de los sistemas que la firma liderada por Josep María Recasens se presentará en MSPO es el radar de barrido electrónico (AESA) NEMUS, un sensor diseñado para integrarse en sistemas antidrón o en sistemas de protección activa (APS) para plataformas terrestres. El sistema ha sido escogido recientemente por Rheinmetall para incorporarlo a su sistema APS StrikeShield.

Grupo Oesía

En esta feria, Grupo Oesía presenta soluciones avanzadas de su filial UAV Navigation para el Guiado, Navegación y Control (GNC) de drones.

"La familia de autopilotos VECTOR proporciona autonomía, fiabilidad y robustez a plataformas no tripuladas, destacando el recientemente lanzado VECTOR 300 para municiones merodeadoras y sistemas interceptores C-UAS, optimizado para producción en serie", señalan desde la compañía presidida por Luis Furnells.

Este sistema permite misiones autónomas como enjambre, vuelo en formación, cooperación tripulado no tripulado y operación precisa en entornos sin GNSS, garantizando la continuidad de la misión mediante fusión multisensor y navegación visual VNS para reducir la deriva inercial.

Hisdesat

Hisdesat presenta las capacidades de sus satélites de comunicaciones seguras y de defensa, SpainSat y el SpainSat NG.

Este último se ha erigido como uno de los mejores de Europa en su clase y la compañía ya trabaja en el tercer ejemplar tras firmar el contrato de construcción con Airbus Defence and Space a finales de julio.

Los satélites de la compañía prestan servicio al Ministerio de Defensa del Gobierno de España, países aliados y a organismos internacionales como la UE o la OTAN.

Además, opera el satélite PAZ, equipado con un radar de apertura sintética (SAR) de muy alta resolución, que proporciona información precisa para múltiples aplicaciones desde su órbita polar alrededor de la Tierra.

Hisdesat también se encuentra trabajando en una nueva constelación de satélites con radares SAR, denominados PAZ II, que tienen previsto comenzar a dar servicio a finales de esta década.

EM&E

Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) presentará en la feria MSPO su nuevo portamortero.

Se trata de un sistema con opciones de 81 y 120 milímetros (los estándares de munición OTAN para este arma) que se ha consolidado como "el más ligero del mercado" y proporciona "capacidades de alta movilidad con el máximo rendimiento", según han explicado.

El EMOC, como así se denomina comercialmente, puede integrarse en cualquier vehículo ligero 4x4 y los dota de "una gran potencia de fuego sin comprometer en absoluto su estabilidad", señalan desde EM&E a EL ESPAÑOL.

Además, puede desplegarse y replegarse en menos de 20 segundos, siendo capaz de efectuar tres disparos en menos de un minuto.

La compañía madrileña mostrará también en el ALKON 122L, un kit que convierte munición convencional en munición guiada, lo que permite reducir el número de disparos necesarios para abatir un objetivo y, en consecuencia, los posibles daños colaterales.

La versión ALKON 122L combina navegación GNSS, una unidad inercial de grado táctico y un buscador semiactivo, "proporcionando una configuración de doble guiado".

Por último, EM&E mostrará en Polonia la granada de mortero guiada EGM 120, compatible con cañones de 120 milímetros, y diseñada para "maximizar la eficacia operativa".

Arquimea e Instalaza

En esta feria, ARQUIMEA exhibe su portfolio de soluciones autónomas para operaciones multidominio, con especial protagonismo de sus sistemas de munición merodeadora para los dominios terrestre, naval y aéreo.

Estas plataformas integran inteligencia artificial, navegación autónoma y arquitecturas modulares para ejecutar misiones ISR, ataque de precisión y otras operaciones en entornos complejos y altamente exigentes.

En cuanto a la aragonesa Instalaza, la compañía llevará a Polonia el Hispano MPW. "Un sistema que está despertando un creciente interés entre las fuerzas de defensa internacionales gracias a su versatilidad, rendimiento y perfecta adaptación a las exigencias del campo de batalla moderno", según han explicado.

En MSPO presentamos también una propuesta tecnológica diversificada que refleja hacia dónde apunta la innovación en defensa: Sistemas de Propulsión, Armado de Drones, Munición Merodeadora y Cabezas de Guerra para UAVs. "Soluciones diseñadas para los retos operativos más exigentes del presente y del futuro".

Hasta 13 compañías

El resto de participantes se compone de Piedrafita, que mostrará su tecnología de amortiguadores rotativos; Axter, con un sistema de baterías para aplicaciones aéreas ligeras; o Epicom, que presentará algunas de sus soluciones criptográficas para la protección de las comunicaciones.

Además, también estarán en Polonia Iraundi, empresa especializada en rodamientos de alta precisión; Jomipsa, que presentará en MSPO sus soluciones de alimentación para el ámbito militar; Novaindef, presentando soluciones avanzadas de fabricación aditiva; y, por último, SOC-E con sus soluciones de comunicaciones para los sectores aeroespacial y de defensa.