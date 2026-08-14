La OTAN activa a varios cazas para derribar un dron desviado al espacio aéreo de Letonia por la guerra electrónica

Es la segunda vez en dos meses que cazas de la OTAN interceptan un dron desviado en el espacio aéreo letón, en un contexto de crecientes incursiones en los países bálticos.

La alerta aérea llevó a cientos de peregrinos a buscar refugio durante la principal festividad católica del norte de Europa.

El incidente provocó el despliegue de soldados y policías para buscar los restos del dron en la zona de Balvi.

Cazas de la OTAN derribaron un dron que penetró el espacio aéreo de Letonia debido a la guerra electrónica activa en la región.

Cazas de la Alianza Atlántica han derribado a primera hora de este viernes un dron sobre el noreste de Letonia. Según informaron las Fuerzas Armadas del país báltico, la aeronave no tripulada penetró su espacio aéreo como resultado de la guerra electrónica que Rusia mantiene activa desde casi el principio de la invasión de Ucrania.

El derribo se produjo por cazas de la Misión de Policía Aérea del Báltico de la OTAN, que cuenta con unidades en Lituania y Estonia, en la región de Balvi.

Según recoge Efe, varias unidades de soldados y personal policial han sido desplegados en la zona de la intercepción para buscar los restos del dron derribado.

La alerta llevó a cientos de peregrinos, reunidos para la mayor festividad religiosa católica del norte de Europa, a buscar refugio mientras sonaban las alarmas de los teléfonos móviles alrededor de las cuatro de la madrugada.

El aviso apuntó a la presencia de amenazas aéreas sobre las regiones de Augšdaugava, Preiļi, Rēzekne, Balvi y Alūksne.

La salida en scramble de los cazas en Letonia bajo mando de la OTAN se ha producido tan solo unas horas después de que aeronaves de guerra españolas despegaran tras la intrusión de un dron no identificado en el espacio aéreo de Rumanía, también en labores de vigilancia de la Alianza

Además, es la segunda en poco más de dos meses que cazas de la OTAN interceptan un dron desviado en el espacio aéreo letón.

El pasado 8 de junio, cazas franceses de la OTAN derribaron un dron extraviado lanzado desde Ucrania y desviado por contramedidas rusas.

Los tres países bálticos han sufrido varios accidentes de drones e incursiones en su espacio aéreo.

En mayo F-16 rumanos de la misión de la OTAN derribaron un dron desviado sobre Estonia.

El incidente más grave ocurrió también en mayo en Letonia, cuando dos drones impactaron contra una instalación de almacenamiento de petróleo vacía en la ciudad de Rēzekne, en el este del país, y explotaron, provocando únicamente un pequeño incendio.

En paralelo, más al norte, las Fuerzas de Defensa introdujeron una zona de restricción temporal a las 04.00 de la madrugada.

Las restricciones temporales fueron levantadas alrededor de las 07.30 para el espacio aéreo y unos 15 minutos después para la zona marítima, según la agencia STT.

Se trató de una medida de precaución destinada a garantizar la seguridad de las personas presentes en la zona y la capacidad de las autoridades para hacer frente a posibles drones, aunque ningún vehículo aéreo no tripulado entró en territorio finlandés.

Las Fuerzas de Defensa del país nórdico han restringido el tráfico aéreo y marítimo en la parte oriental del golfo de Finlandia en varias ocasiones durante el verano debido a la guerra.