DARPA está desarrollando misiles de crucero hipersónicos para esquivar las defensas antiaéreas enemigas

El programa prioriza nuevas tecnologías en propulsión, materiales y métodos de prueba innovadores para optimizar el desarrollo y la recopilación de datos críticos.

El misil podrá ser lanzado desde cazas, bombarderos o plataformas terrestres, buscando además una rápida capacidad de despliegue.

El objetivo es crear un misil resistente, asequible y capaz de ser producido en grandes cantidades, con mejoras en alcance, velocidad y altitud.

DARPA está desarrollando un misil de crucero hipersónico con motor scramjet para esquivar sistemas avanzados de defensa aérea enemiga.

La importante mejora de los sistemas de defensa antimisiles conduce al desarrollo de armamento más rápido y ágil que consiga esquivar a los misiles interceptores.

En este ámbito, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados, más conocida como DARPA, ha anunciado la búsqueda de un misil de crucero hipersónico con motor scramjet que cumpla esa misma condición.

"Las futuras operaciones militares estadounidenses se enfrentan a desafíos cada vez más importantes debido a la rápida proliferación y el avance de sistemas integrados de defensa aérea de alta capacidad por parte de adversarios de igual nivel", explican en la Agencia en la solicitud de información.

También añaden que "estos sistemas amenazan con restringir la libertad operativa de las fuerzas estadounidenses y disminuir la eficacia de las capacidades actuales de ataque a distancia".

El misil de crucero de nueva generación (NGHCM) tiene el objetivo de demostrar que es posible el desarrollo de una munición de este tipo que sea resistente y asequible como para fabricarse en grandes cantidades, tal y como recoge Defense News.

De este modo, el demostrador que cristalizará del programa de investigación deberá sentar las bases para una capacidad que signifique un "salto revolucionario en el rendimiento operativo", específicamente en lo relativo al alcance, la velocidad y la altitud.

DARPA busca el equilibrio de los parámetros físicos fundamentales —carga útil, alcance, velocidad o altitud— con otros factores críticos, como la maniobrabilidad en la fase intermedia, firma radar o capacidad de la plataforma.

En cuanto a la plataforma de lanzamiento, la Agencia apunta a diferentes posibilidades y métodos. Incluido el despliegue desde cazas, bombarderos pesados o sistemas de lanzamiento desde tierra firme.

Otro punto importante, que recala en el nuevo concepto armamentístico estadounidense, es que el misil "pueda desplegarse rápidamente".

Se pide a las empresas que quieran participar que "identifiquen un cronograma optimizado y acelerado para alcanzar el primer vuelo en los principales hitos técnicos y etapas de revisión, en lugar de depender de los modelos de adquisición tradicionales y lentos".

El segundo campo de actuación dentro del programa se enfoca en que la demostración de tecnologías como "sistemas de propulsión aeróbicos, combustibles de alta densidad energética, tecnologías avanzadas de propulsores, materiales resistentes a altas temperaturas y soluciones de gestión térmica", entre otras.

La tercera área de investigación busca métodos innovadores para probar el misil de forma rápida, con ventanas de ensayo que van desde los 460 a los 3.700 kilómetros de distancia.

Por último, desde DARPA indican que los conceptos tecnológicos "deberían impulsar el estado del arte en la recopilación de datos críticos para las pruebas de vuelo, permitiendo un despliegue y una ejecución rápidos, al tiempo que proporcionan menos indicadores observables de pruebas inminentes".