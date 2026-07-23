Portugal adquiere 3 fragatas FREMM Evo a la italiana Fincantieri por 3.900 millones a través del fondo europeo SAFE

La entrega de los buques está prevista entre 2029 y 2030, reforzando la capacidad marítima de Portugal frente a la nueva realidad geopolítica.

Las fragatas FREMM Evo estarán equipadas con tecnología avanzada, sistemas antidrones, radares AESA, sónares y un moderno sistema de combate.

El acuerdo incluye mantenimiento, transferencia tecnológica y la revitalización del Arsenal de Alfeite, con impacto en la economía nacional portuguesa.

Portugal comprará tres fragatas FREMM Evo a Fincantieri por 3.900 millones de euros, financiadas a través del fondo europeo SAFE.

Lisboa ha elegido al astillero italiano Fincantieri para sus próximas fragatas. Así lo ha anunciado el primer ministro, Luís Montenegro, quien ha indicado que la Marinha Portuguesa adquirirá un total de tres embarcaciones FREMM Evo por 3.900 millones de euros.

La compra se hizo oficial durante un encuentro en Italia entre Montenegro y Giorgia Meloni, en el que también estuvieron presentes el almirante portugués, Jorge Nobre de Sousa, y su homólogo italiano, Guido Corsetto.

"Hablamos de capacidad, tanto portuguesa como europea, para la vigilancia de nuestros recursos marítimos y la salvaguarda de nuestros intereses estratégicos", ha declarado Luís Montenegro.

Según el primer ministro luso, la compra también implica la protección de "la navegabilidad internacional y las condiciones para un comercio libre y justo a nivel mundial".

Durante la rueda de prensa conjunta, recogen desde Europa Press, Meloni y Montenegro han anunciado que esta adquisición se enmarca dentro del Instrumento de Acción por la Seguridad Europea (SAFE).

Se trata de un fondo que concede préstamos para ayudar a los Estados miembros a aumentar de forma rápida y considerable sus inversiones en defensa mediante adquisiciones en común.

A mediados del pasado abril, Portugal y España impulsaron un programa de compra conjunta de todoterrenos empleando este mecanismo por un valor de 724 millones de euros.

De vuelta a Italia, el acuerdo alcanzado entre la Marinha Portuguesa y Fincantieri prevé tanto la compra de los buques como su mantenimiento, la transferencia tecnológica necesaria y demás concesiones para la explotación operativa de las fragatas durante su ciclo de vida de más de 30 años.

Si el calendario se va cumpliendo, la entrega de los tres barcos se producirá entre 2029 y 2030 y servirá para que la rama naval lusa se adapte a la "nueva realidad geopolítica y a las amenazas".

También explican que, de esta forma, Portugal cumplirá con sus misiones marítimas "en materia de defensa internacional y compromisos de seguridad colectiva, así como al apoyo permanente a la población".

Esta inversión en áreas oceánicas de guerra de superficie y antisubmarina también prevé la cooperación con las industrias de defensa, con una fuerte incorporación de empresas nacionales, según recoge una nota del Ministerio de Defensa portugués.

De ahí que se haya firmado una importante transferencia tecnológica y que se busque la "revitalización del Arsenal de Alfeite, así como un retorno significativo para la economía nacional".

FREMM Evo

Por el lado italiano, Giorgia Meloni ha indicado estar "muy contenta con la decisión de las autoridades portuguesas de adquirir tres fragatas Evo construidas por Fincantieri".

Al mismo tiempo que ha calificado el acuerdo como "un reconocimiento a la excelencia de la industria italiana, pero también una demostración de que Europa puede fortalecer su autonomía invirtiendo en capacidades industriales y tecnológicas de sus empresas".

Las FREMM (Fragata Europea Multi Misión) es una familia de embarcaciones desarrollada entre la francesa Naval Group y la italiana Fincantieri que comenzó a coger forma a principios de los años 2000.

Fragata Amiral Ronarc'h de Francia Naval Group Naval Group

Recientemente, ha sido protagonista por la cancelación del programa naval Constellation, cuyas embarcaciones pertenecían a esta clase, por parte de EEUU y tras identificarse importantes retrasos en el proceso de construcción.

A finales de 2025, el secretario de la Navy estadounidense anunció que solo las dos primeras del lote de veinte planeado se terminarán.

En cuanto a las FREMM Evo, Italia ordenó las primeras dos embarcaciones el pasado año 2024. Según recoge Naval News, Fincantieri finalizará este pedido antes de entregar las unidades a Portugal.

Esta nueva variante "estará a la vanguardia de los buques de defensa, tanto en tecnología como en rendimiento, aprovechando los principales avances tecnológicos ya logrados en programas recientes y mejoran aún más sus capacidades", explican desde Fincantieri.

Se trata de una adaptación frente a las amenazas asimétricas actuales y apuntan a la integración de sistemas antidrones y al despliegue de sistemas no tripulados avanzados en los tres dominios (tierra, aire y mar).

El apartado de sistemas críticos será renovado con la integración de una nueva suite de radares AESA, sónares y el sistema de combate SADOC Mk 4 desarrollado por Leonardo. También integrarán sistemas de comunicaciones más avanzados y seguros y de guerra electrónica.

En cuanto al armamento, según explica Fincantieri, las Evo equiparán dos cañones de 30 milímetros, un sistema lanzatorpedos con 6 tubos, misiles superficie-superficie y un VLS de 16 celdas, pero con espacio de ampliación.

La embarcación tendrá una eslora de 144 metros, una manga de 19,7 metros y una velocidad máxima superior a 27 nudos.