Navantia ofrece sus astilleros en Irlanda del Norte para construir los futuros buques anfibios de Reino Unido y Países Bajos

Los nuevos buques serán más versátiles y tecnológicos, con capacidad para operar helicópteros y drones, y estarán equipados principalmente para tareas logísticas y de autodefensa.

El programa generará cientos de empleos cualificados en Reino Unido y mejorará la interoperabilidad naval entre ambos países, siguiendo los objetivos de la OTAN.

Navantia UK ha ofrecido sus modernizadas instalaciones de Harland & Wolff en Belfast para construir estos buques, basados en un diseño neerlandés de Damen.

Reino Unido y Países Bajos han pactado adquirir conjuntamente ocho nuevos buques anfibios, con un valor total de 2.800 millones de euros.

Reino Unido y Países Bajos han sellado una alianza para la adquisición conjunta de hasta ocho buques de transporte anfibio, cuatro para cada socio. El acuerdo, rubricado por los primeros ministros Keir Starmer y Rob Jetten en el marco de la última cumbre de la OTAN, tiene un valor de 2.800 millones de euros.

Este programa, que busca robustecer la disuasión en el flanco norte de la Alianza Atlántica frente a los crecientes desafíos geopolíticos, ha abierto una ventana de oportunidad de oro para la industria naval española.

Navantia UK, la filial británica del astillero público español, ha reaccionado con rapidez ofreciendo sus recientemente modernizadas instalaciones de Harland & Wolff, en Belfast, para asumir la construcción de esta futura flota, que todo indica se basará en un diseño de la firma neerlandesa Damen.

La propuesta de Navantia UK se fundamenta en la profunda transformación industrial que ha acometido en el astillero de Irlanda del Norte durante los últimos años.

Tras una inversión de recapitalización que supera los 115 millones de euros, la histórica planta de Belfast -en la que se construyó, por ejemplo, el Titanic- se ha consolidado como una de las infraestructuras de construcción naval más avanzadas del Viejo Continente.

Esta capacidad industrial soberana es la que sitúa a la compañía estatal española en una posición inmejorable para pujar por un contrato que promete generar cientos de puestos de trabajo altamente cualificados en suelo británico, reforzando la cadena de suministro local.

"Los buques de transporte anfibio serán un componente vital de la capacidad soberana de defensa naval británica en el futuro", ha destacado Donato Martínez, consejero delegado de Navantia UK.

Instalaciones del astillero británico Harland & Wolff, propiedad de Navantia. Navantia

Asimismo, Martínez ha señalado que estas plataformas, tal y como se recoge en las directrices del Plan de Inversión en Defensa británico, "permitirán desplegar tropas por todo el mundo y son un reemplazo necesario para los buques de asalto clase Albion".

"El astillero Harland & Wolff de Navantia UK, en Belfast, otorga al Reino Unido una capacidad probada y soberana para construir estos buques", ha asegurado el directivo de la filial británica de Navantia. Actualmente, en estas instalaciones se están construyendo los tres nuevos buques logísticos contratados por Londres.

"Navantia UK está plenamente comprometida a apoyar este programa y está dispuesta a trabajar con los gobiernos del Reino Unido y de los Países Bajos junto con otros socios para lograr esta capacidad naval del siglo XXI", ha insistido.

Al operar un modelo de buque común, las fuerzas navales de ambos países estandarizarán sus adiestramientos, reducirán costes logísticos y aumentarán drásticamente su interoperabilidad en escenarios tan exigentes como el Atlántico Norte, el Ártico o las aproximaciones del Báltico, protegiendo las infraestructuras submarinas en sintonía con los objetivos de la OTAN.

Antiguo buque de transporte anfibio HMS Albion de Reino Unido Royal Navy

En el caso del Reino Unido, el acuerdo pretende cubrir el vacío operativo que dejó la retirada de los buques HMS Albion y HMS Bulwark, a principios de 2025. Desde entonces, los Royal Marines han dependido provisionalmente de buques auxiliares de la clase Bay y del RFA Argus para mantener sus despliegues.

Por su parte, los Países Bajos encaran este programa como una auténtica metamorfosis doctrinal. La decisión adoptada por el Gobierno neerlandés de retirar los veteranos buques de asalto HNLMS Rotterdam y HNLMS Johan de Witt, junto a cuatro patrulleras de la clase Holland, responde a las características de las operaciones de la guerra moderna: más ligeras, rápidas y dispersas.

Las antiguas patrulleras, concebidas originalmente para misiones de baja intensidad como la lucha contra el narcotráfico en aguas del Caribe, carecen de la optimización táctica necesaria para adentrarse en entornos de alto riesgo.

El calendario previsto por Países Bajos estima que la primera unidad de este nuevo diseño conjunto entre en servicio en 2032, manteniendo un ritmo de entrega de un buque por año hasta completar la serie en 2038.

Un diseño neerlandés

Aunque la configuración definitiva del diseño todavía no se ha desvelado de forma oficial, la base técnica de referencia apunta directamente a la familia Enforcer del constructor neerlandés Damen.

Las proyecciones indican que los nuevos navíos tendrán una eslora aproximada de 160 metros y un desplazamiento cercano a las 15.000 toneladas. En los modelos de referencia de esta gama, como el Enforcer 16828, destaca una enorme versatilidad que transforma por completo el concepto táctico tradicional.

Diseño del Enforcer 16828 Damen

Estos barcos ya no se conciben como grandes moles destinadas a embestir una playa fortificada, sino como sofisticados nodos logísticos, de mando, de inserción en alta mar y de soporte logístico avanzado.

Los buques dispondrán de amplias cubiertas de vuelo capaces de operar helicópteros medios y, de manera crucial, sistemas autónomos y drones de largo alcance, alineándose con el objetivo estratégico de transicionar hacia una marina híbrida.

Además, su dique inundable en popa permitirá el despliegue de lanchas de desembarco incluso en condiciones meteorológicas adversas, ampliando la ventana operativa.

Con miles de metros cuadrados destinados a vehículos blindados ligeros y almacenes de suministros, la flexibilidad logística está garantizada para dar apoyo a destacamentos dispersos del Cuerpo de Marines neerlandés o la Infantería de Marina británica sin depender de infraestructuras portuarias inmediatas.

El armamento de estas plataformas se orientará principalmente a la autodefensa y la gestión de amenazas asimétricas en aguas costeras confinadas. Tomando como base la configuración estándar de Damen, se anticipa la instalación de un cañón principal de 76 milímetros para batir amenazas de superficie y proporcionar fuego de apoyo limitado.

De igual manera, dispondrá de sistemas de misiles de corto alcance RAM y cañones secundarios de 30 milímetros para neutralizar drones de superficie o lanchas rápidas. No obstante, al no tratarse de fragatas de defensa aérea pura, seguirán necesitando el amparo de escoltas militares en misiones de alta intensidad.