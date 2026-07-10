La Brigada de La Legión en Almería brinda apoyo logístico a la UME en el incendio forestal de Los Gallardos

Las difíciles condiciones meteorológicas y la complicada orografía están dificultando las labores de extinción del incendio.

El dispositivo antiincendios cuenta con 184 efectivos, 13 autobombas, 9 helicópteros, varios aviones y medios de coordinación sobre el terreno.

El apoyo logístico incluye provisión de combustible, alojamiento y víveres para los 220 militares y 70 vehículos de la UME desplegados.

La Brigada de La Legión en Viator (Almería) brinda apoyo logístico a la UME en el incendio forestal de Los Gallardos.

Los 220 militares y los 70 vehículos de la Unidad Militar de Emergencias desplegados para el incendio forestal de Los Gallardos están recibiendo un importante apoyo por parte de la Brigada de La Legión que tiene base en la localidad almeriense de Viator.

Los legionarios se encuentran proporcionando "apoyo logístico" a los efectivos de la UME que llevan desde ayer sobre el terreno.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, dentro de este "apoyo logístico" se encuentra la "provisión de combustible a los vehículos y alojamiento y víveres" al personal militar.

"Ayudamos en todo lo que podemos y nos solicitan", aseguran desde la Brigada 'Rey Alfonso XIII' a este periódico.

El personal de la UME perteneciente al Segundo Batallón de Intervención partió de su base en Morón de la Frontera (Sevilla) la pasada noche y recaló en la localidad almeriense en las primeras horas de la mañana de hoy viernes.

Los militares se unen así a la operativa desplegada por el Infoca desde que se notificó el incendio forestal y que alcanzó la situación operativa 1 a las 19:37 horas de la tarde del jueves.

Más avanzada la noche, el consejero andaluz de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, elevó el Plan Infoca a fase de emergencia, situación operativa 2.

220 militares y 70 medios del Segundo Batallón de Intervención #BIEM2 intervienen en el #IFLosGallardos, en #Almería.



🎥 Ataque directo sobre un frente de llama para contener su avance.@Plan_INFOCA @E112Andalucia pic.twitter.com/6r8WTwN9LV — UME (@UMEgob) July 10, 2026

El último reporte de medios sobre el terreno apunta a 184 efectivos, 13 autobombas, 9 helicópteros semipesados, uno pesado, un helicóptero ligero y otro más de mando.

Los medios aéreos se completan con 8 aeronaves de ala fija de carga en tierra, 4 aviones anfibios pesados y uno de coordinación.

"La tragedia de Almería hace que estamos todos en una situación de shock", ha declarado la ministra de Defensa, Margarita Robles, en la Ser.

La ministra ha explicado que se encuentra en contacto con el jefe de la UME y, en una primera aproximación, me decía que la evolución es desfavorable". Las condiciones meteorológicas de la zona y la compleja orografía están condicionando de forma importante la labor de los medios antiincendios.

"Por eso es tan importante que las personas sigan las instrucciones que se den para la evacuación y, desde luego, tanto por la comunidad de Andalucía como por la Unidad Militar, la solidaridad va a ser total en circunstancias tan dramáticas como estas", ha finalizado.