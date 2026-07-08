Rutte proclama el "tremendo éxito" de la cumbre de Ankara pese a los ataques de Trump a España y a otros aliados

Sobre Groenlandia, Rutte minimizó las amenazas de Trump y recordó que la soberanía se resolverá en negociaciones trilaterales entre EEUU, Dinamarca y Groenlandia.

Rutte defendió que las diferencias públicas entre aliados son normales en democracias y destacó la unidad alcanzada en la cumbre.

Trump criticó a España y otros aliados europeos por no implicarse en la guerra de Irán y reiteró su interés en Groenlandia.

Mark Rutte califica de "tremendamente exitosa" la cumbre de la OTAN en Ankara, pese a las tensiones generadas por Donald Trump.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha dado por "tremendamente exitosa" la cumbre que ha concluido este miércoles en Ankara, pese a que ha estado marcada por los ataques de Donald Trump contra España y otros aliados europeos por no implicarse en la guerra de Irán, así como por su renovada amenaza de hacerse con el control de Groenlandia.

En la rueda de prensa de clausura, el ex primer ministro holandés ha vuelto a recurrir a la llamada "diplomacia de la adulación": ha justificado las amenazas del presidente estadounidense y le ha atribuido el mérito del supuesto fortalecimiento de la Alianza Atlántica.

"Acabamos de concluir una cumbre de la OTAN tremendamente exitosa aquí, en Ankara. Nos deja una gran sensación de unidad. Los aliados han acogido con entusiasmo el liderazgo del presidente Trump, que está transformando esta Alianza y haciéndola más fuerte", ha asegurado Rutte.

El jefe de la OTAN justifica como algo natural que los aliados aireen públicamente sus diferencias, algo que según ha alegado ocurre porque se trata de países democráticos. Pero defiende que al final Trump ha ratificado su compromiso con la Alianza Atlántica y con su cláusula de defensa mutua, el artículo 5, tal y como se recoge en la declaración de Ankara.

"Lo que vi en la sala, con 32 líderes sentados juntos, fue un enorme sentido de unidad. No había visto algo así en la historia reciente, y eso es precisamente lo que siempre he creído que representa la OTAN", sostiene Rutte.

"Sí, habrá debates intensos. A veces la gente defenderá sus posiciones a voz en grito y otros responderán del mismo modo, pero eso nunca, nunca me preocupa, porque al final somos una alianza de democracias. Eso nos hace más fuertes y, no solo eso, al final también somos capaces de unirnos".

El jefe de la OTAN ha admitido que Trump mantiene su "decepción" con los aliados europeos que se negaron a autorizar el uso de sus bases para la guerra de Irán, aunque ha insistido en que la mayoría terminó cediendo y redujo la oposición a unos pocos "casos aislados", en una referencia velada a España, a la que evitó citar en todo momento.

"En lo que respecta a Irán, está claro que estaba decepcionado. Lo que he vuelto a señalar es que se trata de casos aislados. La inmensa mayoría de los países europeos ha hecho lo que EEUU negoció bilateralmente con cada uno de ellos", ha señalado el secretario general.

En cuanto a Groenlandia, el ex primer ministro holandés ha restado importancia a las renovadas amenazas de Trump contra otro Estado miembro como es Dinamarca, que sí han alarmado a su primera ministra, Mette Frederiksen.

Rutte ha recordado que él mismo alcanzó un acuerdo con Trump en el foro de Davos el pasado enero y ha dicho que él personalmente se encargará de que se cumpla, en particular en lo que se refiere al refuerzo de la presencia militar en el Ártico para frenar a Rusia y China.

Sin embargo, también ha admitido que la OTAN no puede intervenir en la cuestión de la soberanía que reclama Trump sobre Groenlandia: este es un asunto que debe abordarse en la mesa trilateral constituida por el Gobierno de EEUU con los Ejecutivos de Groenlandia y Dinamarca.

"Escuché ayer al presidente de EEUU y creo que, por desgracia, la posición estadounidense sobre este asunto es muy clara. Y nuestra posición es igual de clara y no ha cambiado en ningún momento. Groenlandia, por supuesto, no está en venta", ha insistido Frederiksen a su llegada a la reunión.