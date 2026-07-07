España refuerza en Ankara la cooperación industrial aliada en el Foro de Industria de Defensa de la OTAN

El foro aborda la colaboración gobierno-industria, la resiliencia de las cadenas de suministro y la producción conjunta para mejorar la interoperabilidad aliada.

Entre los acuerdos destacan proyectos sobre transporte estratégico, vigilancia aérea, ampliación de capacidad industrial y vigilancia persistente desde el espacio.

La delegación española, encabezada por Amparo Valcarce, incluye representantes del Ministerio de Defensa y empresas clave del sector como Indra y Navantia.

España respalda en Ankara varias iniciativas de la OTAN para reforzar capacidades prioritarias y fomentar la innovación en defensa.

España ha respaldado en el Foro de Industria de Defensa de la OTAN en Ankara varias iniciativas multinacionales orientadas a reforzar capacidades prioritarias, acelerar la innovación y mejorar la resiliencia de la base tecnológica e industrial de defensa de la Alianza.

La participación española en Ankara se produce en un momento clave para el fortalecimiento de la base industrial de defensa y el desarrollo de capacidades críticas en ámbitos como el espacio, los sistemas no tripulados, las comunicaciones seguras, la vigilancia, la movilidad y la resiliencia logística.

La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, ha encabezado la delegación española —integrada por representantes del Ministerio de Defensa y del tejido industrial nacional— cuyo objetivo prioritario ha sido reforzar la cooperación y la contribución del país a la seguridad colectiva. La comitiva empresarial ha contado con la participación de firmas clave del sector como Indra, Navantia, Grupo Oesía, Escribano M&E, GMV, Hisdesat, Instalaza y la patronal TEDAE.

Durante la jornada, Valcarce destacó el papel de la industria como pilar fundamental para la disuasión aliada, la autonomía tecnológica y el desarrollo de capacidades de las Fuerzas Armadas. “Una base industrial sólida, innovadora y resiliente es imprescindible para garantizar una defensa creíble y una Alianza capaz de hacer frente a los desafíos de seguridad actuales”, afirmó.

El foro ha abordado cuestiones como la preparación industrial, la colaboración entre gobiernos e industria, el escalado de la innovación, la resiliencia de las cadenas de suministro, las capacidades espaciales y la cooperación con socios de confianza.

Asimismo, se han tratado mecanismos para impulsar la producción a gran escala y la obtención conjunta de capacidades, con el objetivo de reducir costes, generar economías de escala y mejorar la interoperabilidad.

Acuerdos destacados

Entre las iniciativas destacadas figuran proyectos vinculados al refuerzo del transporte aéreo estratégico y el reabastecimiento en vuelo en torno al A400M; la adquisición conjunta de plataformas tripuladas de alerta temprana y vigilancia; coaliciones para ampliar la capacidad industrial; el fortalecimiento de las cadenas de suministro de materias primas críticas y la adhesión de España al programa aliado de vigilancia persistente desde el espacio.

Estas actuaciones se enmarcan en los Proyectos de Alta Visibilidad de la OTAN, diseñados para desarrollar capacidades prioritarias mediante cooperación multinacional. España mantiene además su compromiso con la iniciativa NATO Flight Training Europe, orientada a reforzar la interoperabilidad y la formación conjunta de tripulaciones.

Con su presencia, España reafirma su compromiso con una OTAN más preparada, interoperable y tecnológicamente avanzada, y con una industria de defensa capaz de transformar inversión, conocimiento e innovación en capacidades operativas al servicio de la seguridad aliada.