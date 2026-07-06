Zelenski reclama a la OTAN más Patriot por su “importancia crítica” ante la escalada de los ataques rusos

La escasez de sistemas Patriot y misiles PAC-3 se agrava por el conflicto con Irán y la suspensión de envíos de armamento estadounidense tras el regreso de Trump a la presidencia.

Zelenski reclama a la OTAN el envío urgente de más sistemas Patriot para reforzar la defensa aérea de Ucrania ante el aumento de ataques rusos.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, advirtió este lunes de que es “de importancia crítica” que la cumbre de la OTAN, que comienza el martes en Ankara, se salde con medidas concretas para reforzar la defensa aérea del país. El llamamiento llega horas después de un nuevo ataque masivo ruso contra Kiev, en el que Moscú empleó 351 drones y 68 misiles —entre ellos 23 balísticos Iskander-M y seis antibuque Zircón y Óniks—, y que dejó más de una decena de muertos.

“Mientras los misiles Patriot sigan almacenados en los arsenales de nuestros aliados, Rusia se sentirá alentada a seguir destruyendo edificios residenciales. Estados Unidos y Europa tienen capacidad suficiente para detener este terror”, escribió Zelenski en la red social X al condenar el ataque.

Como suele ser habitual, las declaraciones de los distintos contendientes distan mucho respecto al alcance del ataque. Para Rusia, ninguno de los misiles balísticos y antibuque pudo ser derribado y todos ellos alcanzaron objetivos. Sin embargo, la Fuerza Aérea ucraniana ha detallado a través de su canal de Telegram que los sistemas de defensa antiaérea han logrado derribar 37 proyectiles y 326 aparatos no tripulados.

Kiev ya sufrió el pasado jueves de madrugada otro ataque similar con drones y misiles en el que las defensas aéreas ucranianas mostraron su impotencia ante los misiles balísticos rusos.



Treinta civiles murieron y el Ministerio de Defensa ruso dijo haber golpeado numerosas fábricas de drones y de piezas para misiles en este bombardeo.

A la espera de Trump

Zelenski ha pedido a su homólogo de EEUU, Donald Trump, en reiteradas ocasiones que le dé las licencias necesarias para que Ucrania fabrique con sus socios europeos sistemas antimisiles Patriot y los misiles interceptores PAC-3 que estos sistemas utilizan como munición.



Kiev espera una respuesta de Trump y presiona también a sus socios europeos para que materialicen los planes impulsados por Zelenski de construir en el continente un sistema antiaéreo propio capaz de responder a los misiles balísticos con garantías como hacen los Patriot.



La escasez de sistemas Patriot y de misiles PAC-3 se ha visto agravada por la guerra con Irán, que ha incrementado la presión sobre las reservas disponibles.

Kiev recibe la mayor parte de estos interceptores a través de suministros periódicos financiados por sus socios, principalmente europeos, que destinan recursos a la compra de unidades disponibles en Estados Unidos.

Tras su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump suspendió la mayor parte de los envíos de armamento a Ucrania que se realizaban sin coste directo para Kiev.