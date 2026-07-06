Rutte avisa de que la OTAN actuará contra los países que, como España, rechacen el 5% en Defensa: "Tenemos los medios"

El aumento del gasto militar en Europa se atribuye en parte a la presión de Donald Trump y a la guerra de Rusia contra Ucrania.

Rutte asegura que la OTAN dispone de "medios" para convencer a los países reticentes y espera planes claros para alcanzar el 5% antes de 2035.

España es el único país de los 32 miembros de la OTAN que rechaza el objetivo de destinar el 5% del PIB a Defensa, manteniéndose en el 2,1%.

Mark Rutte, secretario general de la OTAN, advierte que la Alianza actuará contra los países que no alcancen el 5% de gasto en Defensa, como España.

La OTAN dispone de "medios" para convencer a los países que, como España, siguen resistiéndose a asumir el compromiso de elevar el gasto en Defensa hasta el 5%, pese a haber respaldado ese objetivo en la cumbre de La Haya del año pasado.

Es el aviso que ha lanzado este lunes el secretario general de la Alianza, Mark Rutte, pocas horas antes del arranque de la decisiva cumbre de Ankara, marcada por la creciente irritación de Donald Trump con sus aliados europeos por su nivel de gasto militar y su negativa a implicarse en la guerra de Irán.

Con el objetivo de aplacar al presidente de EEUU, el jefe de la OTAN espera que el resto de aliados presente durante la cumbre planes "claros, convincentes y eficaces" para alcanzar el objetivo del 5% de aquí a 2035.

"Lo que hemos visto hasta ahora es realmente impresionante", ha asegurado Rutte, que sostiene que apenas un año después del inicio del plan, los aliados europeos y Canadá ya destinan en torno al 4% de su PIB a defensa y seguridad. Solo el año pasado incrementaron cerca de un 20% su gasto militar básico respecto al ejercicio anterior, y entre 2025 y 2026 sumarán 258.000 millones de dólares adicionales.

"Creo que estamos en una situación muy favorable y que los europeos, en su inmensa mayoría, están dando un paso al frente. Basta con mirar a países como Alemania y a muchos otros. Y, por supuesto, si todavía queda uno o dos por convencer, tenemos medios para lograrlo", sostiene el jefe de la OTAN, que no ha especificado cuáles son las herramientas en las que están pensando.

Ahora mismo, España es el único de los 32 miembros de la Alianza Atlántica que rechaza el objetivo del 5%. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que viajará a la capital turca este martes, ya ha dicho que se planta en el 2,1%. Alega que esta cantidad es suficiente para pagar todos los equipos militares prometidos a la OTAN, algo que el propio Rutte ha rebatido.

En su rueda de prensa previa a la cumbre, el secretario general de la OTAN ha minimizado el choque entre Donald Trump y los aliados europeos a raíz de la guerra de Irán y ha atribuido al presidente de EEUU todo el mérito de la subida del gasto militar en Europa.

"El año pasado, países como España, Italia, Bélgica y Canadá, es decir, economías importantes, alcanzaron por fin el objetivo del 2%. Evidentemente, fue por la guerra de Rusia contra Ucrania. Pero quizá también influyó, en una pequeña medida, el llamado factor Trump. Y hay que reconocerle ese mérito", ha resaltado Trump.

"Es el primer presidente desde Eisenhower que lo está consiguiendo y que está haciendo realidad una aspiración que Estados Unidos ha mantenido desde hace décadas dentro de la OTAN: que sus aliados gasten en defensa tanto como lo hace Washington. Y ahora estamos llegando a ese punto".

"Por supuesto, en una alianza como la OTAN siempre habrá debates políticos y, en ocasiones, desacuerdos. Hay quienes se alteran enseguida cuando eso ocurre. Yo no", alega el secretario general.

"Creo que es propio de las alianzas democráticas que, de vez en cuando, surjan este tipo de diferencias. Y mi papel consiste en trabajar con discreción, entre bastidores, para ver qué puedo hacer y contribuir a resolverlas. No en airearlas en público, sino en ser lo más útil posible desde la trastienda", ha zanjado.