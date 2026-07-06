Israel toma nota de las lecciones de la guerra contra Irán para optimizar su 'Cúpula de Hierro' ante ataques de gran volumen

Israel desplegará cientos de nuevos radares en la frontera norte para detectar y rastrear drones avanzados, especialmente aquellos inmunes a las interferencias electrónicas.

Por primera vez, el sistema láser Iron Beam se ha integrado al centro de mando de la Cúpula de Hierro, ampliando la flexibilidad y reduciendo la presión sobre los interceptores convencionales.

Las mejoras incluyen pruebas rigurosas y actualizaciones de software y arquitectura, permitiendo al sistema interceptar múltiples amenazas simultáneas de forma más eficiente.

Israel ha actualizado la Cúpula de Hierro tras los recientes ataques masivos con drones y misiles de Irán y Hezbolá, mejorando su capacidad para enfrentar ofensivas saturantes.

Israel ha tomado nota detallada de las lecciones derivadas de los recientes intercambios de fuego masivos y directos, tanto aquellos vinculados a los drones kamikaze y misiles de crucero de Irán como a los cohetes de los terroristas de Hezbolá.

Así, frente a la amenaza de ofensivas saturantes y de gran volumen, el Ministerio de Defensa israelí ha impulsado una profunda optimización de su ya emblemática Cúpula de Hierro, buscando mantener la inviolabilidad de su espacio aéreo ante un catálogo de peligros cada vez más diversificado y tecnológicamente sofisticado.

Este proceso de modernización se ha materializado a través de una serie de pruebas exhaustivas y rigurosas coordinadas por la Organización Israelí de Defensa Antimisiles, un organismo dependiente de la Dirección de Investigación y Desarrollo de la Defensa, en una estrecha colaboración con la empresa Rafael.

Los ensayos no sólo se limitaron a evaluar las capacidades existentes en entornos de estrés operativo simulado, sino que introdujeron mejoras críticas de software y arquitectura diseñadas específicamente para contrarrestar amenazas actuales y futuras previstas.

Entre estos desafíos se incluyen los vectores tradicionales como los cohetes de artillería de corto y medio alcance, pero también tecnologías de vuelo bajo y maniobrabilidad compleja como los misiles de crucero y los cada vez más ubicuos vehículos aéreos no tripulados.

El sistema antimisiles Cúpula de Hierro de Israel intercepta cohetes lanzados por Irán. Reuters

El núcleo de esta actualización radica en la necesidad imperante de gestionar tasas de ataque intensas, coordinadas y sostenidas en el tiempo.

La estrategia de saturación, empleada por Teherán para sobrecargar los sensores y agotar los inventarios de munición defensiva, exige que el sistema de gestión de batalla sea capaz de discriminar e interceptar múltiples objetivos simultáneos a una velocidad muy superior a la registrada originalmente.

Desde su despliegue inicial con la Fuerza Aérea Israelí, en 2011, la Cúpula de Hierro ha demostrado ser un pilar fundamental que ha salvado miles de vidas y protegido infraestructuras críticas del país gracias a la precisión de su radar, cuyo rango de eficacia óptima oscila entre los 4 y los 70 kilómetros de distancia.

Sin embargo, la escala de los desafíos modernos requiere una evolución constante que impida la obsolescencia técnica ante enemigos que innovan sin descanso.

Armas láser

Una de las innovaciones más trascendentales integradas por primera vez en estos escenarios operativos ha sido la fusión del sistema láser de alta potencia denominado Iron Beam dentro del propio centro de mando y control de la Cúpula de Hierro.

Este desarrollo liderado conjuntamente por Rafael y Elbit Systems como subcontratista encargado de la vital fuente láser, se erige como una tecnología complementaria destinada a transformar la viabilidad económica y operativa de la defensa aérea.

Iron Beam de Israel en funcionamiento Rafael Advanced Defense Systems

Al derivar amenazas específicas hacia haces de energía dirigida no sólo se incrementa la flexibilidad del escudo nacional, sino que se alivia de forma sustancial la presión sobre los interceptores cinéticos Tamir.

En este ambicioso proyecto tecnológico también colaboran firmas especializadas como SCD y Shafir Systems, consolidando un ecosistema industrial dedicado por completo a la resiliencia militar.

El director de la Organización Israelí de Defensa Antimisiles, Moshe Patel, ha refrendado la trascendencia de estos logros al señalar que la Cúpula de Hierro continúa siendo la columna vertebral de la estrategia defensiva multicapa de Israel.

La inclusión definitiva del sistema Iron Beam en la arquitectura de mando eleva las capacidades de protección a un nivel superior, expandiendo el abanico de respuestas ante ofensivas complejas.

Más radares en el norte

Complementando este blindaje de largo y medio alcance, la atención defensiva se ha volcado con fuerza hacia la frontera norte, donde la guerra de desgaste contra las milicias de Hezbolá en el Líbano ha revelado una alarmante realidad operativa inmediata.

La proliferación de drones guiados por fibra óptica, inmunes a las interferencias de guerra electrónica convencionales, ha empujado a las Fuerzas de Defensa de Israel a suscribir un contrato con la firma tecnológica Magos Systems, valorado aproximadamente en siete millones de euros, que tiene por objeto el suministro inmediato de cientos de radares de última generación.

Estos sistemas, según han detallado las autoridades israelíes, se desplegarán de manera masiva en las zonas fronterizas para potenciar drásticamente la capacidad de detección, seguimiento e identificación temprana de estas escurridizas aeronaves no tripuladas.

En este sentido, la innovadora solución desarrollada -en los últimos dos años- por Magos Systems proporciona una alerta temprana de alta fiabilidad, efectiva tanto para amenazas aéreas como para incursiones terrestres complejas a ras de suelo.