Las Fuerzas Armadas se consolidan como la institución mejor valorada, con una nota cercana al 7, según el CIS

El CIS no pregunta expresamente por la Monarquía ni por cuerpos policiales en este estudio, que refleja una brecha de confianza entre instituciones.

El Gobierno central (3,79) y los partidos políticos (2,92) figuran entre las instituciones peor valoradas, según el estudio.

La valoración de las Fuerzas Armadas supera ampliamente a la de otras instituciones, como gobiernos autonómicos (4,76) y tribunales de justicia (4,74).

Las Fuerzas Armadas son la institución mejor valorada por los ciudadanos españoles, con una nota media de 6,96 sobre 10, según el CIS.

Las Fuerzas Armadas vuelven a situarse como la institución que genera mayor confianza entre los ciudadanos, alcanzando una valoración media de 6,96 puntos sobre 10, la más alta del conjunto de organismos analizados y la única que obtiene un aprobado claro.

Así lo refleja la cuarta edición del estudio “Calidad de la Democracia” elaborado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), cuyos resultados se han hecho públicos este lunes.

Las Fuerzas Armadas destacan de forma nítida por su elevada valoración, muy por encima del resto de instituciones analizadas. Su puntuación no solo las sitúa en el primer puesto, sino que refuerza su imagen como uno de los pilares más sólidos del Estado y como una institución percibida por la ciudadanía como profesional, fiable y comprometida con el servicio público.

A considerable distancia aparecen otras instituciones como los gobiernos autonómicos (4,76) y los tribunales de justicia (4,74), seguidos por los medios de comunicación (4,35), el Tribunal Constitucional (4,34), el Parlamento (4,07) y las organizaciones empresariales (4,05).

Por debajo del umbral del aprobado se sitúan el Gobierno central (3,79) y los sindicatos (3,78), mientras que los partidos políticos ocupan el último lugar con una valoración media de 2,92 puntos, la más baja desde abril de 2015 y cuatro décimas inferior a la registrada el año anterior.

El estudio vuelve a omitir la valoración de la Monarquía, sobre la que el CIS no pregunta de forma expresa desde 2015, así como de otras instituciones tradicionalmente bien valoradas como la Policía Nacional y la Guardia Civil.

En conjunto, los datos reflejan una notable brecha de confianza entre las instituciones del Estado, en la que las Fuerzas Armadas destacan como referente de estabilidad y credibilidad para la sociedad española.

El sondeo, basado en 4.027 entrevistas telefónicas realizadas entre el 9 y el 12 de junio en 1.150 municipios de las 50 provincias, presenta un margen de error de ±1,6%.