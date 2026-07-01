Alberto Gutiérrez toma las riendas de TEDAE: “no hay seguridad sin industria"

La asamblea resaltó la necesidad de convertir los compromisos en capacidades reales y subrayó la importancia de los Programas Especiales de Modernización para el desarrollo industrial y tecnológico español.

El anterior presidente, Ricardo Martí Fluxá, es reconocido por fortalecer la asociación y aumentar la interlocución institucional a nivel nacional e internacional.

Se crea un nuevo Consejo de Dirección en TEDAE, integrado por 14 miembros, para reforzar el liderazgo y la representación del sector.

Alberto Gutiérrez Moreno asume la presidencia de TEDAE, destacando la importancia de la industria para la seguridad y la autonomía estratégica.

La Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (TEDAE) ha formalizado el relevo en su presidencia con la toma de posesión de Alberto Gutiérrez Moreno, quien asume el cargo desde hoy en un contexto de creciente protagonismo estratégico del sector.

En su primera intervención como presidente, Gutiérrez Moreno ha puesto el acento en el papel estructural de la base industrial de defensa, afirmando que “no hay seguridad sin industria, no hay autonomía estratégica sin tecnología y no hay futuro sin una base industrial sólida”.

Asimismo, destacó el avance en la visibilidad del sector, señalando que “durante años hemos pedido que se hablara más de nuestras industrias. Ese objetivo, afortunadamente, se ha alcanzado”.

El nuevo presidente también tuvo palabras de reconocimiento para su predecesor, Ricardo Martí Fluxá, a quien agradeció su labor al frente de la asociación: “dejas una TEDAE más fuerte, más representativa y más escuchada”.

Precisamente la etapa de Martí Fluxá ha estado marcada por el crecimiento de la organización, el aumento del número de empresas asociadas y el refuerzo de su capacidad de interlocución institucional tanto a nivel nacional como internacional.

Durante la Asamblea, Martí Fluxá advirtió sobre los retos que enfrenta la industria en el actual contexto, subrayando que “vivimos un momento extraordinario para estas industrias, pero no confundamos nunca una oportunidad con una garantía”.

En este sentido, insistió en la necesidad de avanzar hacia la materialización efectiva de los compromisos adquiridos, destacando que el desafío pasa por “convertir los compromisos en ejecución, las previsiones en capacidades y los presupuestos en programas”.

Además, defendió el papel de la asociación como elemento vertebrador del sector al afirmar que “una industria fuerte necesita una asociación fuerte” y que el objetivo es “conseguir juntos aquello que ninguno alcanzaría por separado”.

14 miembros para el Consejo de Dirección

Uno de los principales anuncios del encuentro ha sido la creación del nuevo Consejo de Dirección, un órgano que unifica la Junta Directiva y la Asamblea General con el objetivo de reforzar la capacidad de liderazgo, representación e interlocución de TEDAE.

El nuevo órgano, integrado por 14 miembros —incluido el presidente de TEDAE—, reúne a representantes de las principales compañías del sector. Entre ellos figuran Francisco Javier Sánchez Segura, presidente de Airbus Defense and Space; Fernando Lombo, CEO de Airbus Defense and Space; Ricardo Rojas, presidente de Airbus Operations; José Bayón, director de Relaciones Institucionales de GDELS Santa Bárbara Sistemas; Josep María Recasens, CEO de Indra Group; Carlos Alzola, CEO de ITP Aero; Ricardo Domínguez, presidente de Navantia y Luis Furnells, presidente de Grupo Oesía.

También forman parte del mismo José Luis Urcelay, presidente del Consejo Supervisor de Rheinmetall Expal Munitions; Fernando Fernández, CEO de EM&E; Alfonso Denia, propietario y administrador de Adática Engineering; Javier Chamorro, representante de Centum Global Corporation; y José Antonio García, CEO de INVENTIA Kinetic

La constitución de este consejo responde a un proceso de adaptación estratégica de la asociación para hacer frente a los nuevos retos del entorno industrial y geopolítico, así como para consolidar un ecosistema empresarial tecnológico con mayor capacidad de influencia.

Autonomía estratégica

La Asamblea ha contado también con la intervención del embajador Juan González-Barba, quien analizó el escenario geopolítico europeo y puso en valor la contribución de la industria de defensa al empleo, la innovación y la competitividad.

Y advirtió que “la necesidad de una autonomía estratégica en el sector de la defensa y la seguridad no solo concierne a la industria de defensa, sino a muchos otros ámbitos”.

El acto ha sido clausurado por la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, quien destacó que los Programas Especiales de Modernización constituyen “un marco de planeamiento integrado, estable y previsible” que permite al sector acometer inversiones estratégicas.

Según explicó, estos programas buscan tanto dotar a las Fuerzas Armadas de capacidades avanzadas como asegurar que la inversión pública genere un retorno industrial, tecnológico y social en el conjunto de la economía española.