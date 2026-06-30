Teldat lanza una división de Defensa y Seguridad para impulsar la soberanía tecnológica española

La compañía busca reforzar la soberanía tecnológica española y europea, participando en programas de I+D+i y alineándose con normativas europeas como NIS2 y CSA2.

La nueva división contará con un equipo inicial de 20 especialistas para atender a Fuerzas Armadas, cuerpos de seguridad y el Ministerio de Defensa.

La tecnológica española Teldat, especializada en soluciones de redes y ciberseguridad, ha anunciado la creación de Teldat Security & Defence, una nueva división de negocio centrada exclusivamente en el ámbito de la defensa y la seguridad nacional.

La compañía da este paso en un contexto internacional marcado por la intensificación de la competencia geopolítica, el auge de la guerra híbrida y la creciente digitalización de las operaciones militares y civiles críticas.

En este escenario, las comunicaciones seguras y resilientes se han convertido en un elemento estratégico, al igual que la necesidad de reforzar la autonomía tecnológica europea y reducir la dependencia de proveedores externos.

“La creación de Teldat Security & Defence supone un paso estratégico en nuestra evolución como fabricante tecnológico español. En el nuevo escenario geopolítico, las comunicaciones seguras, la ciberseguridad y la soberanía tecnológica son elementos fundamentales e inseparables”, afirma Antonio García Romero, consejero delegado de Teldat.

“Nuestro objetivo es poner nuestra capacidad de diseño, desarrollo e innovación al servicio de las necesidades reales de Defensa y Seguridad”, asegura.

La nueva división contará con una estructura independiente y un equipo inicial de alrededor de veinte especialistas, con el objetivo de atender de forma dedicada a las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el Ministerio de Defensa.

Su propuesta se apoyará en la experiencia acumulada por Teldat durante más de cuatro décadas en sectores críticos como la administración pública, la banca, la energía o el transporte, donde la disponibilidad y la seguridad de las redes resultan esenciales.

El lanzamiento coincide con un marco europeo de ciberseguridad más exigente, con NIS2 reforzando la gestión de riesgos y la cadena de suministro, y la futura CSA2 incorporando criterios de soberanía tecnológica. Este contexto refuerza el papel de los fabricantes europeos en la protección de infraestructuras críticas.

Comunicaciones seguras

En este contexto, Teldat busca posicionarse como un proveedor de referencia en comunicaciones seguras para entornos de misión crítica, con soluciones integrales que abarcan desde la ciberseguridad en el extremo de la red —incluyendo arquitecturas Zero Trust, SASE o capacidades de detección y respuesta extendida— hasta redes SD-WAN seguras, comunicaciones tácticas desplegables y conectividad resiliente capaz de operar sobre múltiples enlaces, como satélite, redes celulares o radio.

La compañía también trabaja en capacidades específicas para defensa, como comunicaciones embarcadas en plataformas terrestres y navales, infraestructuras de conectividad para bases avanzadas y soluciones seguras para sistemas no tripulados, incluidos drones, con enlaces cifrados y redundantes integrados en sistemas de mando y control.

Estas soluciones se apoyan en tecnologías avanzadas como redes definidas por software, conectividad 5G y satelital de órbita baja, inteligencia artificial aplicada a la ciberseguridad y criptografía poscuántica.

La puesta en marcha de Teldat Security & Defence se produce en paralelo al impulso de iniciativas como ReArm Europe, orientadas a reforzar las capacidades de defensa del continente.

Con esta nueva división, la compañía aspira a participar en programas nacionales y europeos de I+D+i y a consolidarse como un actor relevante en el desarrollo de comunicaciones seguras para defensa y seguridad pública en Europa.