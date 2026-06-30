EEUU reconoce la capacidad de España y permite a la Armada liderar a 3.000 militares en un ejercicio en su costa atlántica

El despliegue español incorporó al portaaeronaves 'Juan Carlos I', varios buques y una Agrupación Reforzada de Desembarco, reafirmando la capacidad expedicionaria y el compromiso internacional de la Armada.

Las operaciones incluyeron desembarcos, ejercicios tácticos, simulaciones de combate y adiestramiento en guerra antiaérea, antisubmarina, anfibia y de superficie.

España fue el único país aliado, aparte de EEUU y la OTAN, en asumir el mando directo de una agrupación naval durante las maniobras.

La Armada española ha liderado una agrupación operativa de más de 3.000 militares de 14 países durante el ejercicio multinacional Fleetex250 en la costa este de Estados Unidos.

La Armada, a través de su Grupo de Combate Expedicionario 'Despliegue Atlántico 26', ha completado con éxito su participación en el ejercicio multinacional Fleetex250, desarrollado en la costa este de Estados Unidos.

Esta maniobra militar ha reunido a fuerzas navales de 17 países en un despliegue de gran envergadura. El adiestramiento ha estado liderado por la Segunda Flota de la Marina de Estados Unidos (US Navy), que estructuró el despliegue en siete agrupaciones navales de combate.

El protagonismo de España en este despliegue ha quedado patente al ser el único país aliado en asumir el mando directo de una de estas agrupaciones operativas. Dicha responsabilidad recayó bajo la dirección del comandante del Cuartel General Marítimo de Alta Disponibilidad (CGMAD) y del Spanish Maritime Forces Headquarters (SPMARFOR).

De las restantes agrupaciones del ejercicio, cinco estuvieron lideradas por Estados Unidos y sólo una de ellas por la OTAN, lo que resalta la confianza depositada en la cadena de mando española.

Esta fuerza específica bajo mando español estuvo integrada por más de 3.000 militares pertenecientes a 14 naciones distintas, lo que supuso un reto de coordinación y liderazgo internacional.

Cazas Harrier de la Armada despegando de la cubierta del buque Juan Carlos I, durante Fleetex250 Armada

A lo largo de dos semanas de intensas operaciones, los militares españoles, que se integraron en cinco buques y una fuerza de desembarco, han reforzado la interoperabilidad con las demás naciones, validaron procedimientos tácticos críticos y mejoraron la capacidad de actuación conjunta en un entorno multidominio de alta exigencia.

El ejercicio Fleetex250 se ha desarrollado en varias fases consecutivas para asegurar una preparación progresiva. El despliegue comenzó con una primera parte de adiestramiento y actividades institucionales, el pasado 16 de junio.

Posteriormente, se ejecutaron cuatro días de adiestramiento continuo en la mar para lograr la integración de las fuerzas orientadas al combate. La fase culminante constó de tres jornadas completas de simulación de un escenario de alta intensidad multidominio, el cual finalizó el 28 de junio.

Toda la fuerza naval anfibia española ha mostrado sus capacidades avanzadas durante estas actividades, las cuales se desarrollaron en el marco histórico de las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia de EEUU.

Diversas operaciones

Entre las actividades desarrolladas han destacado el desembarco y reembarque de la fuerza de Infantería de Marina, diversos ejercicios tácticos en tierra y zafarranchos de combate durante el cruce simulado de un estrecho en mitad de un conflicto.

Asimismo, se han realizado operaciones de vuelo de distintas aeronaves y simulaciones de bajas masivas para el adiestramiento sanitario de emergencia.

Buques participantes en el ejercico Fleetex250, en la costa este de EEUU Armada

Las tripulaciones españolas también han completado con éxito adiestramientos avanzados en guerra antiaérea, antisubmarina, anfibia y de superficie, operando siempre en un entorno táctico de máxima exigencia diseñado para poner a prueba la cohesión y la velocidad de respuesta de las fuerzas multinacionales frente a las amenazas contemporáneas.

Para responder a esta importante cita internacional, el Grupo de Combate Expedicionario español ha acudido con sus principales activos de proyección estratégica. El despliegue ha incluido al portaaeronaves 'Juan Carlos I', al buque de asalto anfibio 'Castilla', a las fragatas F-103 'Blas de Lezo’ y F-84 'Reina Sofía', y al buque de aprovisionamiento de combate 'Patiño'.

Este contingente se ha completado con una Agrupación Reforzada de Desembarco (ARD) del Tercio de Armada, vehículos tácticos y embarcaciones anfibias.

La exitosa participación en este ejercicio ha reafirmado el compromiso de España con la seguridad marítima global y la defensa colectiva aliada, consolidando la capacidad de la Armada para generar, desplegar y mantener una fuerza expedicionaria de primer nivel, plenamente preparada para operar con eficacia en cualquier escenario del mundo.