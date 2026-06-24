El Gobierno tramita por la vía urgente los préstamos del PEM para el desarrollo de sistemas de misiles aeronavales

El Ministerio de Industria prevé lanzar nuevos programas de modernización en 2026, en coordinación con Defensa.

La urgencia busca reforzar la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas y cumplir compromisos internacionales en defensa.

El Consejo de Ministros ha autorizado la concesión directa de préstamos a empresas seleccionadas para el desarrollo tecnológico de municiones como TAURUS o NSM.

El Gobierno tramita por vía urgente préstamos del Programa Especial de Modernización (PEM) para desarrollar misiles aeronavales.

En el Consejo de Ministros celebrado ayer, desde la cartera de Industria y Turismo se puso sobre la tramitación administrativa urgente del Real Decreto del Programa Especial de Modernización de los misiles del ámbito aeronaval.

De este modo, el Consejo ha autorizado el siguiente paso consistente en la concesión directa de préstamos a varias compañías para el desarrollo tecnológico e industrial del citado programa.

Según se recoge en el Real Decreto redactado por el Ministerio de Industria, estos misiles para el ámbito naval y aéreo abarcan municiones TAURUS o NSM, aunque no está acotado a estos dos modelos.

La iniciativa se enmarca en el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y Defensa impulsado por el Gobierno en 2025, que busca reforzar las capacidades de las Fuerzas Armadas ante el nuevo contexto geopolítico.

La urgencia del procedimiento, señalan, se justifica por la necesidad de acelerar la puesta en marcha de estos programas estratégicos, tanto para garantizar las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas como para cumplir con los compromisos internacionales en materia de seguridad y defensa.

"La declaración de urgencia implica reducción de los plazos administrativos, supresión de consulta pública previa y tramitación ágil", apuntan.

También afirman que el acuerdo "responde a razones de interés público, económico y estratégico, permitiendo canalizar de forma rápida la financiación hacia empresas seleccionadas por el Ministerio de Defensa para desarrollar tecnologías clave en el ámbito de los misiles aeronavales".

Asimismo, desde el Ministerio de Industria recogen que en 2026 se prevé el lanzamiento de nuevos programas de modernización.

La financiación de estos PEM corresponde al Ministerio de Industria, en coordinación con el Ministerio de Defensa, según el acuerdo de colaboración actualizado en marzo de 2026.

Por el momento, no ha trascendido oficialmente —más allá de la mención a los NSM y Taurus— qué misiles ni qué compañías serán las encargadas de sacar adelante este programa, algo que, dada la urgencia que apuntan desde Industria, debería aclararse en las próximas semanas.