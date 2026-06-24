Defensa se muestra dispuesta a retrasar la ampliación de la flota española de aviones cisterna A330 MRTT en favor de Polonia

El A330 MRTT, operado por 11 países, destaca por su capacidad de reabastecimiento en vuelo, transporte de carga y evacuación médica.

El acuerdo implica que España y Polonia recibirán conjuntamente las aeronaves, que serán transformadas en la planta de Airbus en Getafe.

Polonia busca adquirir hasta cuatro A330 MRTT con financiación europea SAFE, debido a la amenaza de Rusia y la alta demanda del modelo.

España estudia retrasar la ampliación de su flota de aviones cisterna A330 MRTT para priorizar la entrega de estos aparatos a Polonia.

El Gobierno polaco desea incorporar hasta cuatro aviones cisterna A330 MRTT y ha solicitado apoyo a España para materializar este objetivo a la mayor brevedad posible. Este ha sido uno de los principales temas que han tratado la ministra de defensa española, Margarita Robles, y su homólogo polaco, Władysław Kosiniak-Kamysz, durante una reunión mantenida este martes en la sede del ministerio.

La intención de Varsovia, según ha explicado Kosiniak, es adquirir las aeronaves a través del instrumento de financiación SAFE, adoptado por la Unión Europea para acelerar las inversiones en materia de defensa de los estados miembros.

Si bien el ministro polaco no ha precisado la cantidad de tanqueros que pretende comprar su país, fuentes conocedoras de las negociaciones han detallado a EL ESPAÑOL que se trataría de un contrato por dos aparatos ampliable a otros dos.

"Nuestro Gobierno está decidido a comprar esos aviones, financiándolos por el mecanismo SAFE. Hemos firmado un memorándum y ahora estamos pasando a la fase ejecutiva", ha señalado Kosiniak durante una comparecencia ante la prensa en la que no se han aceptado preguntas.

La intención de Polonia es equiparse con estas aeronaves cuanto antes dada la amenaza que para ellos representa Rusia. Sin embargo, la inmensa cantidad de pedidos que acumula Airbus obligaría a Varsovia a ponerse al final de la cola de entregas.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, junto a su homólogo polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, este martes en Madrid. Alberto Ortega Europa Press

Por esta razón, Kosiniak ha solicitado a Robles que el Ejército del Aire ceda el time slot (turno de entrega) pactado con el fabricante, lo que llevaría a España a retrasar la ampliación de su actual flota de aviones MRTT para que Polonia pudiera equiparse con sus primeras unidades.

Desde el Ministerio de Defensa han reconocido que están estudiando esta posibilidad, pero han rechazado que de concretarse la misma pudiera afectar al MRTT que Airbus tiene previsto suministrar a la fuerza aérea española en la segunda mitad de este año. Se trata del tercer y último avión que el Gobierno español ha contratado con el gigante aeroespacial.

Si bien desde el departamento de Robles también han negado la existencia de un nuevo programa para la compra de más de estas aeronaves, fuentes conocedoras de las negociaciones entre España y Polonia han asegurado a este periódico que el acuerdo sí implica más adquisiciones por parte de España. No se puede ceder el turno de recepción si no se espera recibir nada.

"Vamos a adquirir esos aviones conjuntamente (con España)", ha asegurado, de hecho, el ministro polaco durante su comparecencia. "Vamos a trabajar de la forma más rápida posible", ha asegurado, por su parte, Robles.

Un avión exitoso

Las futuras aeronaves de Polonia -y las de España- serán transformadas a la versión MRTT (Multi-Role Tanker Transport) en las instalaciones que Airbus posee en Getafe (Madrid).

Esta planta está especializada en la conversión a esta modalidad y desde ella han despegado los 72 aparatos que la compañía ya ha entregado a sus clientes, repartidos en 11 países de todo el mundo, de acuerdo a datos actualizados a mayo de este año.

En la actualidad, el A330 MRTT concentra el 90% del mercado global de aviones cisterna de nueva generación fuera de Estados Unidos y Airbus acumula una cartera de pedidos por 97 aeronaves.

La fuerza aérea española tiene en servicio activo dos de los tres A330 MRTT contratados con Airbus. La empresa entregó el primero de estos aviones en abril de 2025, mientras que hizo lo propio con el segundo a finales del pasado octubre. La ya mencionada tercera aeronave está ahora mismo en la etapa final de su conversión.

Centro de conversión del A330 MRTT en Getafe. Airbus

Se trata de aeronaves civiles que Defensa compró, en 2021, de segunda mano a Iberia para su transformación en tanqueros militares. La primera de estas unidades fue a la que, en septiembre del año pasado, Rusia intentó perturbar su sistema GPS cuando transportaba a la ministra Robles.

Los A330 MRTT son operados por el Ala 45 de la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid).

Una gasolinera con alas

Entre las modificaciones estructurales que Airbus, conforme a las exigencias de sus clientes, lleva a cabo en los aviones civiles para su conversión en gasolineras con alas, sobresale la incorporación, en la parte trasera del fuselaje, de un brazo de reabastecimiento aéreo.

Esta pértiga permite transferir combustible a otras aeronaves provistas de receptáculo en la parte superior, como los cazas F-16, F-35 o el propio A330 MRTT.

Una formación integrada por varios cazas y un MRTT A330. Ejército del Aire

El sistema se caracteriza por un flujo de combustible muy elevado, capaz de bombear hasta 4.500 litros por minuto, cantidad que bastaría para llenar el tanque de un automóvil en menos de un segundo.

Asimismo, el avión cisterna puede disponer de cápsulas bajo cada ala que permiten suministrar combustible, mediante mangueras, a dos cazas simultáneamente, como los Eurofighter, Tornado o F-18. Las unidades de España están equipadas únicamente con este método de reabastecimiento.

Las ventajas del A330 MRTT no se limitan únicamente a esta capacidad. El avión puede trasladar hasta 45 toneladas de carga, distribuidas entre la cabina de pasajeros y la bodega inferior. En concreto, acomoda 266 pasajeros en una configuración estándar de dos clases o alrededor de 300 si se dispone en una sola clase.

El diseño de la aeronave también contempla misiones de evacuación médica aérea: es capaz de transportar 28 camillas, seis módulos de cuidados intensivos, 20 asientos para el personal sanitario y 100 plazas para pasajeros, en una configuración de evacuación avanzada.

Además, desde Airbus destacan su capacidad para realizar misiones de despliegue a larga distancia de cazas, pudiendo acompañar hasta cuatro aviones de combate junto con 50 personas y 12 toneladas de equipaje, repuestos y equipos, en vuelos sin escalas de más de 5.200 kilómetros.