Italia y Turquía unen fuerzas para desarrollar capacidades de combate colaborativo: un M346 vuela junto a un dron Kizilelma

El objetivo del programa es avanzar hacia una autonomía operativa total de los sistemas no tripulados, aliviando la carga de los pilotos y aumentando la eficiencia en combate.

Se usaron algoritmos de inteligencia artificial y un sistema avanzado de intercambio de datos para lograr una sincronización perfecta y segura entre las plataformas.

Las pruebas involucraron dos aviones M-346 y el dron de combate Bayraktar Kizilelma, demostrando coordinación y maniobras conjuntas en vuelo.

Leonardo (Italia) y Baykar (Turquía) completaron la primera fase de pruebas del programa K-SWARM para colaboración entre aviones tripulados y drones.

La compañía italiana Leonardo y la empresa turca Baykar han completado con éxito la primera fase de pruebas del programa K-SWARM, que persigue el desarrollo de capacidades de colaboración entre aeronaves tripuladas y no tripuladas (CUC-T) junto a tácticas de enjambre.

Estos ensayos han contado con la participación de dos aviones M-346 y el avión de combate no tripulado Bayraktar Kizilelma, demostrando la viabilidad de coordinar plataformas de alta tecnología aérea en un mismo entorno operativo.

El vuelo colaborativo dentro del espacio de combate contemporáneo se ha posicionado de manera indiscutible como un elemento fundamental para la concepción y el desarrollo de los sistemas aéreos tácticos que dominarán las próximas décadas.

Esta evolución no se limita a ser un complemento, sino que se erige como uno de los pilares indispensables para la profunda transformación de las herramientas militares y de seguridad en los niveles estratégico, operacional e industrial.

La importancia intrínseca de este paradigma radica no solo en su complejidad tecnológica, sino en su capacidad para redefinir las doctrinas de combate y potenciar las capacidades industriales de los países involucrados.

Las pruebas que validaron esta visión se llevaron a cabo en uno de los centros de vuelo especializados que Baykar opera en la localidad de Çorlu, en Turquía. La campaña de vuelo movilizó dos aviones Leonardo M-346 -uno de ellos propiedad de la Aeronautica Militare (la fuerza aérea italiana)- los cuales coordinaron sus maniobras directamente con el avión de combate no tripulado de última generación turco.

Las actividades experimentales ejecutadas en los cielos de Turquía consistieron en una rigurosa serie de misiones diseñadas para evaluar en condiciones reales los algoritmos de última generación encargados de la gobernanza táctica.

Avión M346 Leonardo

Las maniobras realizadas fueron concebidas por los especialistas de Leonardo dentro de sus laboratorios de aviónica, control de vuelo e innovación, así como en el entorno avanzado del laboratorio de capacidades y conceptos de producto en Turín, el cual se mantuvo conectado de forma remota y simultánea con un simulador de misión de M-346 ubicado en Venegono.

En paralelo a este despliegue técnico por parte de Italia, Baykar integró capacidades avanzadas de autonomía inteligente de flotas dentro de la matriz de los algoritmos de colaboración mutua.

Esta sofisticada autonomía nativa del sistema Kizilelma simplificó notablemente todo el proceso de integración técnica, permitiendo que la implementación de los sistemas fuera fluida y el despliegue operativo ocurriera con una rapidez sin precedentes, según han subrayado las empresas a través de un comunicado.

Sincronización perfecta

La ejecución de estos vuelos de formación requirió un soporte tecnológico robusto que garantizara que la coordinación de las diferentes plataformas de combate y sistemas aéreos de alto rendimiento se realizara bajo los más estrictos estándares de seguridad y fidelidad de datos.

Esto fue posible gracias a la implementación de un avanzado sistema de intercambio de datos por radiofrecuencia que permitió la sincronización perfecta y constante de toda la información compartida entre las plataformas aéreas.

Aviones M346 Leonardo

Todo este flujo crítico de información estuvo bajo la protección constante de la plataforma táctica Leonardo GCC, una herramienta de ciberdefensa patentada que tiene la función primordial de monitorizar y asegurar los sistemas en tiempo real, que bloquea cualquier intento de interferencia externa y permite un control efectivo de las formaciones de vuelo.

Durante el desarrollo de la campaña de vuelo, el comportamiento de las aeronaves demostró el potencial de la inteligencia artificial aplicada a la aviación militar. Tras completar de forma totalmente autónoma las fases de rodaje y despegue, el Kizilelma logró reincorporarse al avión M-346 guiado por los algoritmos de autonomía de flota inteligente que fueron diseñados minuciosamente en el laboratorio de Hardware-in-the-Loop de Baykar.

Una vez completada la aproximación, los pilotos a bordo del M-346 asumieron el control operativo del vector no tripulado a través de un nuevo conjunto de aviónica integrada, comandando diversas formaciones complejas que el dron ejecutó de manera precisa mediante un sistema informático dedicado de manera exclusiva a gestionar estas operaciones conjuntas.

Los ejercicios incluyeron con total éxito maniobras críticas como cambios dinámicos de posición, separaciones tácticas y reincorporaciones inmediatas, respondiendo la plataforma autónoma con absoluta precisión y velocidad ante cada orden emitida desde la cabina tripulada.

La inmensa cantidad de datos y los análisis meticulosos que se recopilaron a lo largo de las pruebas serán el eje central para definir los próximos pasos evolutivos del programa K-SWARM, el cual apunta ahora hacia escenarios de complejidad superior.

El objetivo final de refinar y madurar estos algoritmos de inteligencia artificial es permitir que los sistemas no tripulados transiten de forma paulatina desde el tradicional pilotaje remoto hacia una autonomía operativa integral, lo que aliviará sustancialmente la carga de trabajo de los pilotos humanos y multiplicará la eficiencia de las misiones en entornos multidominio.